Isover lancia Climaver, condotti autoportanti e preisolati
gennaio 19, 2017

Isover (Saint-Gobain) ha presentato Climaver, una soluzione innovativa per realizzare direttamente in cantiere sistemi per la distribuzione d’aria. Alzi la mano chi non collega i condotti d’aria, quei grossi tubi sul soffitto a sezione angolare, con qualche scena di tanti film d’azione made in Usa dove gli stessi vengono usati dai protagonisti come via di fuga da incendi e terroristi. Fantastici per creare la suspense, questi condotti tuttavia non hanno mai brillato per facilità costruttiva, necessitando sempre di interventi a più fasi: dapprima la realizzazione dei tubi in metallo e il relativo fissaggio e poi il rivestimento, indispensabile per evitare dispersioni di calore/condizionamento. Climaver, l’innovativo prodotto di Saint-Gobain Isover, assolutamente inedito per il nostro Paese, rappresenta un’interessante alternativa a quanto finora disponibile sul mercato. Si tratta di un pannello di forma rettangolare in lana di vetro ad alta densità, spesso circa 2 centimetri, che può essere lavorato come un “origami” per realizzare un condotto perfettamente resistente e già isolato, senza bisogno del metallo. Il condotto risulterà estremamente leggero e già rivestito esternamente. Gli strumenti usati per modellarlo (squadre e cutter con impugnature ergonomiche) vengono venduti in un’unica soluzione insieme al prodotto. Per unire più pezzi del condotto è sufficiente fissare esternamente la giuntura con un apposito nastro adesivo dello stesso materiale e colore del rivestimento. I condotti autoportanti Isover Climaver sono stati studiati al fine di poter essere la soluzione ottimale per la costruzione di sistemi per la distribuzione d’aria con la possibilità di adattarsi in qualsiasi momento alle diverse problematiche installative di cantiere che possono subentrare durante l’esecuzione dei lavori. Isover offre una gamma di tipologie di condotti Climaver adeguata allo specifico utilizzo per quanto riguarda le caratteristiche di isolamento termico, acustico e di sicurezza in caso di incendio.