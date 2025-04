Zanutta: finestre e infissi in showroom, con vista sul business

Il gruppo della distribuzione Zanutta dispone di un ampio catalogo di finestre ed infissi e gli showroom propongono le soluzioni più efficienti con un occhio per il progettista, ma anche per l’utente finale.

Da Zanutta passione per l’eleganza e funzionalità si fondono per offrire una vasta gamma di infissi di alta qualità. Il distributore offre una collezione accuratamente selezionata, pensata per soddisfare desideri di stile e comfort, con soluzioni diverse per trasformare gli spazi della propria abitazione.

Finestre e infissi sono disponibili sia per l’interno sia per l’esterno. La gamma comprende articoli dei produttori più all’avanguardia del settore, per offrire soluzioni garantite e destinate a durare, ad alta capacità di isolamento e tenuta termica, acustica e di sicurezza, con una grande varietà di modelli e materiali, tra cui legno, Pvc e alluminio.

Il servizio di montaggio e posa in opera qualificata completa l’offerta, per assicurare il massimo risultato estetico e funzionale, spiega Michele Bianco, responsabile del settore serramenti di Zanutta.

Quando avete deciso di inserire gli infissi nelle rivendite e perché?

Circa dieci anni fa è nata l’esigenza di incrementare la gamma di soluzioni da offrire al cliente.

All’interno della rivendita, come è trattato il foro finestra?

È valutato e proposto nel suo insieme, dal controtelaio al serramento e agli accessori, con una vasta gamma di soluzioni sia sul fronte tecnico, sia estetico, sempre tenendo alto il livello qualitativo e prestazionale.

Come sono stati scelti i fornitori?

Attente valutazioni e continui monitoraggi sono alla base delle nostre scelte, per individuare possibili collaborazioni e partnership funzionali.

Quali sono i principali brand che trattate?

Sono diversi: DeFaveri, col quale collaboriamo da più di 20 anni, D&V, QR Legno, Griesser, Oikos e Bauxt sono alcuni dei fornitori principali.

Quali sono i motivi che vi hanno spinto a scegliere questi brand?

Sicuramente affidabilità, competenza, attenzione alle esigenze dei rivenditori, qualità e competitività, per noi sono fattori imprescindibili.

Com’è trattato il settore delle finestre all’interno delle rivendite?

Il settore serramenti è presente in diversi punti vendita, all’interno dei quali offriamo una variegata esposizione di prodotti coordinata da personale tecnico specialista, a disposizione sia per i clienti, sia per i colleghi di altre filiali.

Quanto pesa questo business complessivamente?

È un progetto in costante crescita e ha raggiunto obiettivi significativi. È supportato da investimenti importanti e mirati.

Il reparto ha un placement definito in un’azienda che propone di tutto a 360 gradi, lavorando per consegnare al cliente l’abitazione finita, con target molto alti.

La realtà delle finestre e infissi è molto interessante: abbiamo una gamma che parte dal controtelaio alla progettazione fino alle finiture, con un ampio assortimento di materiali.

Abbiamo tutto quello che occorre per soddisfare esigenze tecniche ed estetiche davvero sotto tutti gli aspetti.

Quali sono i servizi che offrite per le finestre e quali sono quelli che offrono i vostri partner?

Offriamo al cliente consulenza, progettazione del foro finestra, vendita, installazione e assistenza post-vendita, supportati anche dai fornitori.

Chi sono i principali clienti di questi materiali?

Abbiamo le giuste soluzioni sia per le imprese, sia per i privati. I clienti professionali richiedono prevalentemente il rispetto per le normative vigenti.

Il cliente finale presta attenzione anche all’aspetto estetico. Il privato vuole il bello, che sia però anche performante. Il professionista cerca l’estetica e l’efficienza, ma a basso costo.

Quali sono le loro principali esigenze?

Ottimizzazione dei costi mantenendo alto il valore delle prestazioni, con soluzioni esteticamente gradevoli e personalizzate.

Per quanto riguarda le finestre spopola il Pvc, ma rimane alta la richiesta per materiali come legno e alluminio, specialmente con i progetti del Pnrr, che iniziano a prendere il via.

Nella scelta delle finestre come vi orientate? E il cliente?

Le nostre scelte si basano su parametri qualitativi e di valori tecnici di alto livello per tutti i prodotti, mentre il cliente aggiunge anche richieste estetiche personalizzate.

In alcuni showroom sono esposti sia il prodotto finito a supporto del cliente, sia sezioni pensate per facilitare il lavoro al progettista e al costruttore.

La proposta è completa a 360 gradi: offriamo una consulenza tecnica approfondita dall’inizio del cantiere fino alla fine, seguendo tutte le fasi.

Siamo presenti anche nelle ristrutturazioni, tutto si svolge secondo una progettazione molto mirata.

Durante il periodo del superbonus è stato difficile rispondere alla domanda degli infissi, perché la produzione era inferiore alla domanda: com’è la situazione oggi e che cosa vi aspettate dal 2025?

Oggi la capacità produttiva dei nostri fornitori risulta più che adeguata alla domanda. Per il 2025 si è tornati finalmente a proporre e valorizzare le competenze e il reale valore dei prodotti.

Per tutta la durata del superbonus abbiamo avuto una mole di lavoro impressionante. Il dramma è che spesso mancava il materiale.

Quest’anno la richiesta è maggiore rispetto al passato, ma siamo preparati e organizzati a gestire tutto.

di Alice Fugazza