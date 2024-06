Youtrade Awards premia i migliori distributori edili sud Italia

L’evento organizzato alla Tenuta delle Grazie, con cena di business e consegna degli attestati ai distributori edili sud Italia selezionati dal Centro Studi YouTrade, ha preceduto il convegno di Lamezia Terme.

Non una cena di gala, non un party o una cerimonia, ma una cena di business l’evento organizzato da Virginia Gambino Editore nella suggestiva cornice della Tenuta delle Grazie, a Lamezia Terme.

Una location esclusiva che ha ospitato centinaia di professionisti del settore delle rivendite, non solo del Sud, ma provenienti anche da tutta Italia, dove oltre al buon cibo e a momenti di convivialità, non è mancata l’occasione per stringere contatti e allacciare relazioni professionali.

L’obiettivo, quindi, è stato pienamente raggiunto con un networking fra i professionisti, amicizie e collaborazioni che si sono rinsaldate e rinnovate. È stata una serata magica quella che si è tenuta la sera del 22 marzo, che ha preceduto il II Convegno YouTrade Sud, l’evento più importante per i distributori di materiali per edilizia del Mezzogiorno.

La location e Virginia Gambino 1 di 2

Musica e food

Virginia Gambino Editore ha scelto per il secondo anno la Calabria come punto nevralgico, crocevia di scambi e incontri. E tutti hanno potuto toccare con mano una solida realtà, per vedere che è proprio vero, che l’edilizia del Sud sta diventando davvero più grande.

Un aperitivo nel meraviglioso outdoor della Tenuta, una passeggiata fra gli antichi uliveti, illuminati da luci soffuse e dalla luna, sul bordo piscina con un buon bicchiere di vino, ascoltando la musica live della band che ha intrattenuto per tutta la serata. Per passare poi all’interno della tenuta, per una cena stellata all’interno del ristorante.

I vincitori

Gli sforzi e la crescita del Sud sono stati riconosciuti, a fine serata, dagli YouTrade Awards, attestati assegnati ai rivenditori che non hanno mai fatto mancare il proprio impegno, quelli che a crescere e a diventare più grandi, ce l’hanno fatta. Lo testimoniano i dati, frutto di studi e di ricerche svolte dal Centro Studi YouTrade. Ecco i premiati.

Best Revenue

Ad aggiudicarsi il primo posto per la Best Revenue è stato il gruppo Raffaele. Il premio è stato consegnato da Gianfranco Ielapi, socio e amministratore del Gruppo Ielapi e ritirato da Francesco Sgromo.

Al secondo posto Sardaress: in questo caso a ritirare il premio è stato Giancarlo De Muro Giovanni Tedeschi, funzionario commerciale Dec, e a consegnare l’attestato Stefano Grandicelli, amministratore di Starplast.

Sul terzo gradino del podio Iter di Ruggeri, a ritirare il premio per Davide Ruggeri, Simone Daneo, direttore marketing e servizi Gruppo Made, e a consegnare l’attestato Pasquale Macrì, responsabile marketing e comunicazione Soprema Italia.

Best Performance

I top della classifica Best Performace sono (in ordine) Bfep, che ha ottenuto una crescita del 188,4% passando da 391.024 euro a 1.127.871. A ritirare il premio Francesco Blandi e Gianluca Forte, soci, mentre a consegnarlo Filippo Pini, responsabile commerciale rivendite Italia di System Group.

A seguire, Someca, con +182,7%, passata da 1.238.881 euro a 3.502.353 euro. A ritirare l’attestato l’amministratore unico Dino Nolé, a consegnarlo Francesco Borzumati, direttore commerciale Europrofil.

Al terzo posto D’Amore, con +111,8% passata da 881.880 euro a 1.719.605 euro. Il premio è stato consegnato da Salvatore Palazzo, head of sales department at Heidelberg Materials Italia, e ritirato da Vito D’Amore, responsabile del punto vendita.

Al quarto posto, con un incremento di fatturato 2022-2021 superiore al 100%, la Palumbo & Quaranta, con +104,3%, passata da 3.118.585 euro a 6.372.096 euro. A ritirare il premio Enzo Quaranta, a consegnarlo Pietro Perrone, territory manager Unifix.

Best Double Performance

I top tre selezionati sono stati la D’Amore, sul primo gradino del podio, con +421,0% passata da 330.061 euro a 1.719.605 euro. Il premio è stato ritirato da Vito D’Amore, responsabile del punto vendita, e consegnato da Rocco Briglia, area manager Sicilia Mapei.

Al secondo posto Bfep con unico socio, con +382,7% passata da 233.659 euro a 1.127.871 euro. A ritirare il premio Francesco Blandi, consegnato da Alfredo Greco, direttore commerciale Montini. Al terzo posto Tecnova Group, con +367,6% passata da 925.969 euro a 4.329.675 euro.

A ritirare il premio Emanuela Varsallona, amministratore unico, a consegnarlo Giuseppe Capello, key account manager Masidef. La quarta azienda classificata, ma con maggior incremento biennale di fatturato 2022 su 2020 superiore al 300%, EdilFlagiello Due, con +320,0%, passata da 3.062.820 euro a 12.865.170 euro. A ritirare il premio Filippo Flagiello, amministratore unico, a consegnarlo Nicola Conforto, Cso Italy Geoplast.

Per la categoria Best Roe, migliore ritorno sul capitale proprio investito, si è distinta la Sky.Edilagro: a ritirare il premio Alessandro Califano, responsabile commerciale, a consegnarlo Pietro Perrone, territory manager Unifix.

Per la categoria Best Rot, migliore rotazione del capitale investito ha primeggiato Altomare, a ritirare il premio Matteo Altomare, amministratore unico, a consegnarlo Nicola Straudi, amministratore.

Per il Best Cash Flow in rapporto al fatturato, ha trionfato Coprem con Canio Nolé che ha vinto il premio (anche se non presente quella sera), a consegnarlo Giuseppe Capello, Key account manager Masidef.

Per la categoria Best Roa-Rod (migliore leva finanziaria) Edil Piras ha primeggiato: a ritirare il premio per Severino Piras, Enrico Adinolfi, direttore generale Dec.

A consegnare Giuseppe Calzettoni, vice presidente di Cv. Il Best Iif (migliore indice di indipendenza finanziaria) è stato consegnato a Ettore Maglio, della Ettore Maglio Srl (che non era presente), a consegnare l’attestato Giuseppe Calzettoni, vicepresidente Cvr.

Ultimo, ma assolutamente non meno importante, il Best credit management (miglior ciclo commerciale), è stato assegnato ai Fratelli Costantino: a ritirare il premio Luigi Costantino, a consegnarlo Fabrizio Zaccaron, responsabile commerciale Italia Eclisse. L’appuntamento con gli YouTrade Awards è già riconfermato per il prossimo anno.

di Alice Fugazza