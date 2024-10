Winkler, innovazione sostenibile per gli impermeabilizzanti liquidi

Soluzioni pronte all’uso, altamente performanti con un ottimo rapporto qualità-prezzo. I prodotti impermeabilizzanti Winkler, tutti a base acqua e senza solventi, offrono innovazione e semplicità di utilizzo, ma soprattutto la garanzia di risultati certi e duraturi nel tempo.

Le membrane liquide 2021 e 2021 Fiber

Nella vasta gamma di soluzioni specialistiche per l’impermeabilizzazione create da Winkler, le membrane liquide 2021 e 2021 Fiber occupano un posto di grande rilievo.

Racchiudono infatti tutta la tecnologia dei prodotti Winkler in termini di caratteristiche qualitative e prestazionali con un eccellente rapporto qualità – prezzo che le rende molto apprezzate dai professionisti dell’impermeabilizzazione.

2021

2021 è una membrana liquida elastomerica, colorata, a base acqua, resistente al ristagno per la protezione di superfici dove siano richieste ottime caratteristiche di impermeabilizzazione ma anche un gradevole aspetto estetico.

Protegge e impermeabilizza calcestruzzo, fibrocemento, legno, pietre naturali, manti bituminosi ammalorati, manufatti in calcestruzzo e mattoni.

2021 offre eccezionale resistenza ai raggi UV e alle alte o basse temperature.

È pronto all’uso e garantisce un impatto ambientale pressoché nullo.

2021 Fiber

2021 Fiber è una membrana liquida elastomerica fibrorinforzata a base acquosa, colorata e resistente al ristagno.

La versione Fiber rappresenta in sostanza l’evoluzione tecnica della membrana 2021. Le fibre, perfettamente bilanciate con i polimeri speciali, permettono l’impermeabilizzazione di sottofondi scabri e anche soggetti a movimenti, senza la necessità di laboriosi interventi di armatura. Il prodotto è totalmente privo di solventi organici, a tutto vantaggio dell’ambiente e della salute dell’uomo.

2021 Fiber è un prodotto specificatamente formulato per applicazioni anche in mano unica, su superfici che presentano alterazioni che, per essere risolte, richiederebbero numerose applicazioni per realizzare un sufficiente strato impermeabilizzante.

Le sue caratteristiche uniche assicurano un’ottima applicabilità anche ad alto spessore e conferiscono al film una struttura interna perfetta per distribuire in modo omogeneo le tensioni del sottofondo anche nelle condizioni di esercizio più difficili.

Anche il 2021 Fiber è applicabile su tetti in calcestruzzo, lastre in fibrocemento, pannelli di legno, balconi e terrazze non transitabili, tettoie in calcestruzzo, vecchi manti bituminosi e solai.

La tecnologia Winkler Safe

Come tutti i prodotti Winkler, anche le membrane liquide 2021 e 2021 Fiber sono state formulate seguendo i principi della filosofia Winkler-Safe: soluzioni a base acqua senza solventi che hanno a cuore la salute dell’uomo e dell’ambiente.

Soluzioni a basso impatto ambientale che sono apparsi per la prima volta nel mercato nel lontano 1996, permettendo a Winkler di anticipare quelli che sarebbero diventati i principi della transizione ecologica.

Negli anni Winkler non si è limitata alla realizzazione di questi prodotti, ma è intervenuta anche sulla catena di produzione scegliendo le materie prime più avanzate e investendo in impianti produttivi che permettessero un ciclo produttivo con zero impatto ambientale. I prodotti Winkler sono oggi apprezzati in tutto il mondo anche grazie alla soddisfazione delle più stringenti certificazioni tecniche e ambientali.