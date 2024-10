Un grosso progetto nel futuro di Gruppo Rivea

Flavio Girardi, presidente di Rivea, spiega l’andamento del 2023 e le previsioni per il 2024.

Quali sono state le novità del 2023?

Non ci sono state novità nel nostro consorzio, continuiamo e sviluppiamo il nostro lavoro territoriale avvalendoci della coesione e della collaborazione tra gli associati.

Avete introdotto novità per il 2024?

Qualche attività di sensibilizzazione degli esperti locali del settore è già stata programmata e sono pronte diverse iniziative per i prossimi mesi.

Come è andato il fatturato 2023?

Nonostante l’incremento del volume delle vendite il fatturato 2023 ha subito una leggera flessione rispetto al 2022 per effetto della riduzione dei prezzi.

Quali sono le vostre aspettative per quest’anno?

Sicuramente è stato un inizio anno più difficile rispetto i precedenti anche a causa delle continue variazioni climatiche, ma ci aspettiamo una notevole ripresa per la seconda parte del 2024.

Come giudicate la redditività del vostro gruppo?

Nonostante le tensioni dei prezzi e la difficoltà nella reperibilità di alcuni materiali siamo soddisfatti della gestione della reddittività dei magazzini associati.

Nel corso del 2023 avete aggiunto nuovi prodotti e/o servizi?

I nostri fornitori stanno svolgendo un eccellente lavoro sulla continua evoluzione e lancio di nuovi prodotti. Il nostro impegno è focalizzato nell’aggiornamento e nella formazione dei nostri venditori.

I nostri clienti possono quindi contare su professionisti in grado di poter rispondere alle loro esigenze e capaci di risolvere le problematiche.

Avete progetti e/o investimenti in programma?

Dall’inizio dell’anno stiamo lavorando a un grosso progetto che prevede anche un importante investimento, ma la fattibilità è legata all’evoluzione del mercato.

Rilevate tensioni sui prezzi o su qualche materiale?

Purtroppo, ritornare alla situazione di stabilità dei prezzi pre-covid sembra utopia, ora qualsiasi circostanza economica, climatica, finanziaria e/o politica porta a oscillazioni dei materiali anche molto considerevoli.

Come gestite i listini?

Le continue comunicazioni e la revisione costante del portale interno rendono gli associati aggiornati in tempo reale su tutti i listini.

I bonus si sono ridotti drasticamente: quale impatto vi attendete?

I bonus sono stati sicuramente un traino importante dell’economia legata all’edilizia e la riduzione drastica porterà degli effetti di rallentamento nel mercato.

Quanti dei vostri associati lavorano su progetti legati al Pnrr?

Tutti gli associati lavorano a progetti legati al Pnrr, perché ogni nuovo progetto è un’opportunità.

C’è qualche criticità che vi preoccupa?

La criticità è sempre la stessa. La mancanza di una programmazione economica a lungo raggio temporale condivisa da tutta la parte politica.

Perché una rivendita dovrebbe scegliere di entrare nel vostro gruppo/consorzio?

Ogni singolo associato viene valorizzato ed è componente essenziale per il gruppo, la collaborazione attraverso l’incontro delle idee è un segno distintivo del nostro gruppo. Non siamo alla ricerca di nuovi associati e ci teniamo a mantenere la nostra identità.

Quali sono i principali servizi che offrite ai vostri associati?

Il supporto tecnico, l’aggiornamento costante, la creazione di eventi, lo sviluppo delle competenze specialistiche e la condivisione degli obiettivi.

Come siete organizzati sul fronte logistico e dei trasporti?

Coadiuvati da esperti locali della logistica insieme all’utilizzo di mezzi propri riusciamo a minimizzare i tempi di consegna.

Avete una piattaforma e-commerce?

Abbiamo lavorato molto in questi anni alla creazione di una piattaforma e-commerce. Non è ancora attiva, ma lo potrebbe diventare in tempi brevi.

A che punto è la digitalizzazione del gruppo?

La digitalizzazione ha richiesto e sta richiedendo molto tempo, ma riusciremo a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati.

Quante ore di formazione dedicate all’anno agli associati?

Ogni associato organizza singolarmente il tempo e il luogo dedicato alla formazione. Siamo consapevoli e concordi che creare professionisti preparati del settore capaci di supportare e consigliare i clienti sia essenziale per il sell out.

Quali argomenti riscuotono più interesse?

La partecipazione, l’attenzione e la passione che i nostri addetti prestano durante gli incontri rendono tutti gli argomenti interessanti.

