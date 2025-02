Tris, blocchi in laterizio per l’isolamento termico e antisismico

Per ottenere un ambiente termico ottimale all’interno delle abitazioni in qualsiasi stagione, T2D ha studiato e brevettato Tris, sistema costruttivo di blocchi in laterizio che garantisce un taglio termico completo e continuo lungo tutte le pareti verticali opache.

Fiore all’occhiello dell’azienda, Tris coniuga l’efficienza termica del materiale isolante allo sfasamento della parete massiva. Viene messo in opera con malta tradizionale e senza manodopera specializzata, semplificando e velocizzando la gestione di cantiere.

Il blocco Tris è composto da due elementi massivi in laterizio che contengono un pannello battentato interposto in Neopor grafitato, saldamente uniti da due ancoraggi meccanico-chimici.

Disponibile in un ventaglio di spessori e prestazioni, in versione tamponamento o antisismica, garantisce le prestazioni della tradizionale doppia parete massiva.

Il sistema Tris raggiunge eccellenti performance acustiche (fino a 59 dB), resistenza al fuoco, prestazione termica (fino a U=0.140 W/m2K), sfasamento, ma anche elevate prestazioni meccaniche, non solo di resistenza a compressione. Inoltre, vanta resistenza a strappo tra le due parti in laterizio (fino a 24.000 N/mq).

La tramezza esterna, rispetto ai sistemi tradizionali a cappotto, garantisce uno schermo dalle intemperie, protezione dagli urti e dagli effetti del tempo.

Grazie al servizio gratuito di assistenza, determinante per la buona riuscita dell’opera, T2D offre inoltre una collaborazione preliminare in fase di progettazione, tramite conteggi, verifiche, analisi prezzi, particolari costruttivi, dimensionamenti, e soprattutto in fase operativa in cantiere al momento della posa, con la predisposizione dei pezzi speciali.

di Sara Giusti