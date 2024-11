Tra le pareti di casa l’isolamento acustico è di design

L’isolamento acustico è un elemento molto importante tra le mura di casa. I pannelli fonoassorbenti componibili Isolspace Skin Wall di Tecnasfalti-Isolmant consentono di assorbire il riverbero e favorire la corretta acustica nella stanza, arredando al contempo le pareti.

I moduli Isolspace Skin Wall sono colorati e soft, e si posizionano alle pareti come tessere di un puzzle da comporre a seconda dell’effetto estetico desiderato.

La libertà compositiva è massima: i quadrotti possono infatti rivestire la parete intera in stile boiserie creando pattern unici, oppure coprire porzioni più piccole, come la testata del letto o il rivestimento di una porta, in geometrie personalizzate.

La palette dei numerosi colori disponibili offre infinite possibilità, arricchite dalle linee geometriche in rilievo che riflettono la luce, cambiando a seconda di essa.

Materiale e sagomatura danno vita a un effetto materico di grande impatto. A questo si aggiungono le caratteristiche di fonoassorbenza che miglioro la nitidezza acustica ed evitano sonorità spiacevoli come il rimbombo e il frastuono.

Diversi studi rivelano come un’esposizione costante a un ambiente rumoroso crei danni psichici e uditivi, inficiando il giusto relax psicofisico.

I pannelli Isolspace Skin sono progettati con materiali sostenibili. Grazie alla tecnologia IsolFibtec STL, un materiale riciclato derivante da PET riciclato e riciclabile, rispettano anche l’ambiente, riducendo le emissioni nocive e contribuendo a un mondo più green.

Isolspace Skin è disponibile in molteplici soluzioni: oltre ai pannelli Wall per le pareti, può essere scelto nella versione da inserire nelle controsoffittature (Up), appeso in parallelo al soffitto (Ceiling) o perpendicolare a esso (Baffle). Sono invece autoportanti le soluzioni Desk e Stand, ideali per separare gli spazi in modo funzionale ed estetico.