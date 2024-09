Con cinque prodotti e un’unica palette di 50 colori, la gamma consente di creare molteplici abbinamenti con le forme e i materiali più vari e ottenere coerenza estetica tra applicazioni diverse.

Kerakoll, società Benefit certificata B Corp attiva nel mondo delle Superfici da oltre 15 anni, ridefinisce la funzione estetica e tecnologica di stucchi e sigillanti con Color Fill, il nuovo sistema completo per la finitura decorativa di pavimenti e rivestimenti in ceramiche, pietre naturali e mosaici.

Le fughe sono molto più che un semplice elemento di connessione nelle superfici discontinue. Sono linee che disegnano lo spazio, dettaglio che valorizza scelte di stile e di arredo. Con Color Fill, Kerakoll è in grado di offrire soluzioni idonee per molteplici destinazioni d’uso.

Nata per rispondere alle esigenze estetiche e prestazionali della finitura decorativa, Color Fill comprende due stucchi, Fugabella Color e Fugalite Color, e tre sigillanti, Silicone Color, Neutro Color e Silmat Color, per garantire una proposta integrata di soluzioni in linea con le tendenze dell’interior design e dell’architettura.

Le formulazioni messe a punto da Kerakoll si traducono in una varietà di prodotti in grado di offrire molteplici combinazioni cromatiche, dove l’estetica incontra la performance.

Colori

La palette di Color Fill è pensata per offrire infinite possibilità nella finitura di pavimenti e rivestimenti, dagli accostamenti tono su tono agli abbinamenti a contrasto.

Le 50 tonalità, eleganti e distintive, coprono un ampio spettro che va dalle gradazioni più neutre alle cromie più intense.

Nella Color Chart di Color Fill ogni colore è contrassegnato da un codice, condiviso da tutti i prodotti, che consente di creare continuità ed equilibrio cromatico tra superfici e finiture.

Abbinamenti unici

La corrispondenza cromatica delle tinte di Color Fill con quelle di Color Collection, il sistema completo di pitture e resine decorative di Kerakoll, assicura abbinamenti unici tra stucchi, sigillanti e superfici e offre un’ampia possibilità di combinazioni cromatiche, perfette per soddisfare ogni esigenza.

Prestazioni continue su ogni superficie

La gamma di Color Fill è composta da cinque prodotti che condividono un’unica palette di 50 colori, per creare abbinamenti con le forme e i materiali più vari e ottenere coerenza estetica tra applicazioni diverse.

Tra questi, la finitura omogenea e l’elevata resistenza chimica e meccanica di Fugalite Color garantiscono continuità estetica e funzionale tra fughe e superfici.

Grazie alla sua impermeabilità, è ideale per la stuccatura all’interno di ambienti ad alta concentrazione di umidità, come i bagni.

La formulazione di Neutro Color consente di sigillare ermeticamente piani e superfici porosi, senza danneggiare i materiali, creando così un effetto visivo armonico e bilanciato.

Fugalite Color

Fugalite Color è ceramica liquida, in quanto garantisce prestazioni di resistenza chimica e meccanica, in continuità con qualunque superficie in ceramica, mosaico e pietra naturale.

Le 50 tonalità consentono di ottenere infinite combinazioni per la finitura di pavimenti e rivestimenti, in linea con le tendenze del design contemporaneo.

Fugalite Color possiede caratteristiche di impermeabilità che lo rendono ideale per qualsiasi ambiente, sia interno che esterno, compresi locali umidi, ad alto transito o elevata usura.

I test di durabilità del colore sono stati eseguiti dal laboratorio CATAS – ente certificatore che si occupa di analisi e test sulla qualità delle materie prime e dei prodotti finiti – e hanno attestato la resistenza all’invecchiamento causato dalla luce solare, secondo norma ASTM G 155.

Fugalite Color garantisce continuità prestazionale e funzionale dei rivestimenti ceramici e non favorisce la crescita di microrganismi nelle fughe.

I test ISO 846:2019 Method A/B/C hanno confermato che si tratta di una soluzione ideale per le applicazioni all’interno di ambienti ad alta concentrazione di umidità e favorevoli alla formazione di muffe e batteri, come cucine e bagni.

I ricercatori Kerakoll hanno messo a punto una formulazione in grado di coniugare l’impermeabilità e la resistenza alle macchie di uno stucco in resina con una facilità di lavorazione e pulizia superiore a quella dei tradizionali stucchi epossidici.