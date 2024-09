Stile e funzionalità, il living si trasforma con WallPepper

Dalla costante ricerca stilistica, qualità dei materiali utilizzati, innovazione tecnologica e attenzione alla sostenibilità, prendono “forma” le carte da parati WallPepper/Group, rivestimenti che uniscono al potere evocativo ed emozionale delle immagini proprietà altamente performanti, così da permettere l’applicazione in qualsiasi ambiente, diventandone un armonioso leitmotiv o un punto focale capace di aggiungere vivacità e interesse visivo al contesto.

Unicità del disegno

Decorare le pareti di un ambiente living o lounge con le proposte WallPepper/Group è, quindi, un modo originale e versatile per definire e rendere distintivo il design d’interni, suggerire un’atmosfera e assolvere a specifiche esigenze del progetto.

Unicità del disegno, frutto dell’estro creativo e delle ispirazioni del Creative Team aziendale insieme ad artisti internazionali, eccezionale varietà stilistica, possibilità di customizzazione e di scelta dei materiali (tutti certificati) su cui realizzare la grafica desiderata consentono di trovare la proposta perfetta per qualsiasi estetica si voglia creare nel proprio living: dai look più coesi e bilanciati con l’arredamento e le stanze circostanti ai contrasti più suggestivi o abbinamenti inaspettati.

WP/Smooth

I supporti ideali su cui realizzare le carte da parati destinate alle sale di qualsiasi dimensione sono WP/Smooth e, per un maggior senso di benessere, WP/Acoustic.

WP/Smooth TNT 100% ecologico, esente te da Pvc, è il materiale per eccellenza della gamma WallPepper/Group, perfetto per la decorazione d’interni. La combinazione di fibre tessili, derivate soprattutto dalle foglie di agave, e cellulosa conferisce alla carta da parati un tocco straordinariamente morbido e naturale, la finitura liscia rende la superficie uniforme e levigata. In un perfetto bilanciamento tra resistenza, durevolezza e morbidezza, WP/Smooth è un’opzione versatile e di qualità per decorare lo spazio living, anche di ambienti ‘galleggianti’ come yacht o navi da crociera, grazie alla certificazione IMO/MED che attesta l’applicazione della carta da parati nella nautica e cantieristica navale.

WP/Acoustic

Per conferire, invece, un maggiore comfort ai ‘luoghi’ di relax è possibile realizzare la grafica preferita con WP/Acoustic, il materiale realmente fonoassorbente che unisce all’aspetto emozionale e decorativo della carta da parati una concreta funzionalità. Progettato per migliorare il benessere acustico degli ambienti, riducendo il riverbero del suono e attenuando i rumori indesiderati, WP/Acoustic è composto da fibra di vetro abbinata a un materassino fonoassorbente e dal protettivo antibatterico WallSilk Antibacterial.

Ottima resistenza meccanica, allo sfregamento, alla luce, al fuoco e studiata per migliorare l’isolamento termico, WP/Acoustic rappresenta una soluzione efficace per chi desidera un ambiente più silenzioso e acusticamente confortevole, senza rinunciare alla personalizzazione creativa dello spazio.