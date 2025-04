Stiga ottiene la Certificazione per la Parità di Genere

Stiga (Castelfranco Veneto, Treviso), produttore e distributore a livello mondiale di macchinari e attrezzature per il garden care, ha ottenuto la Certificazione per la Parità di Genere UNI PdR 125:2022. Il riconoscimento conferma l’impegno dell’azienda nella promozione di un ambiente di lavoro equo, inclusivo e sostenibile.

L’ottenimento della Certificazione per la parità di genere rappresenta un passo concreto nell’ambito della più ampia strategia ESG di Stiga, rafforzando il suo impegno per la sostenibilità e la responsabilità sociale.

«In Stiga, crediamo che il benessere, l’equilibrio tra vita privata e professionale e le pari opportunità siano fattori essenziali per la crescita individuale e collettiva. Questo riconoscimento non è un punto di arrivo, ma una tappa di un percorso che continueremo a rafforzare con determinazione per promuovere una vera cultura dell’inclusione e il benessere dei dipendenti», commenta Angela Manzoni, Senior Vice President Group Legal & HR e Responsabile per le Pari Opportunità del Gruppo.

In qualità di membro del UN Global Compact, l’azienda aderisce ai principi delle Nazioni Unite per promuovere pratiche aziendali etiche, inclusive e sostenibili. La parità di genere è al centro dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 5, che mira a eliminare le disuguaglianze e garantire pari opportunità per tutti.

Le iniziative per i dipendenti

Stiga ha già adottato numerose politiche a favore del benessere dei dipendenti. Tra le iniziative più significative, il portale di welfare aziendale “Stiga 4 You!” offre ai dipendenti in Italia un pacchetto di servizi e rimborsi per spese scolastiche, assistenza ai familiari a carico e accesso a attività sportive, educative e culturali.

L’azienda ha inoltre implementato diverse misure per favorire un maggiore equilibrio tra vita professionale e privata, tra cui banca ore solidale – che consente di donare ore di permesso ai colleghi in difficoltà – e contributi volontari integrativi al fondo pensione.

Inoltre, i dipendenti possono convertire le ore di straordinario in ore di permesso e beneficiare di un monte ore dedicato per assenze mediche specifiche.

Particolare attenzione è stata dedicata al sostegno della genitorialità. Con la Parental Policy, Stiga garantisce un sostegno concreto ai dipendenti con figli: l’azienda integra l’indennità INPS del 20%, assicurando fino al 100% della retribuzione per 8 mesi (tra maternità obbligatoria e congedo parentale) e il 50% per i successivi 3 mesi di congedo parentale se fruiti consecutivamente.

Sono inoltre previsti rimborsi per spese mediche legate alla maternità tra cui visite ostetrico-ginecologiche, esami diagnostici e supporto psicologico post-parto.

Attraverso “Stiga 4 You!”, le spese per asilo nido, centri estivi e baby-sitter possono essere rimborsate, mentre la piattaforma aziendale offre sconti per acquisti legati alla gestione familiare.

Per favorire ulteriormente l’equilibrio tra vita lavorativa e privata, Stiga ha elaborato delle policy smart working ad hoc per i genitori con figli entro i tre anni, garantisce una gestione flessibile degli orari e offre la possibilità di concordare formule di part-time personalizzabili in base alle esigenze individuali.