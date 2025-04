Sistema Rebuild per il ripristino e la manutenzione delle facciate danneggiate

Specializzata nella produzione e commercializzazione di sistemi vernicianti per l’edilizia professionale, ARD Raccanello ha studiato il Sistema Rebuild, un’innovativa tecnologia sostenibile per il ripristino e la manutenzione delle facciate danneggiate, che dona alle superfici nuova protezione e un aspetto rinnovato, grazie anche all’utilizzo di inerti alleggeriti ricavati dal riciclo del vetro.

Il Sistema Rebuild è inoltre indicato per il ripristino di vecchi sistemi di isolamento termico a cappotto ammalorati.

Due prodotti per gli interventi in facciata

Il passare del tempo e l’azione degli agenti atmosferici possono comportare ammaloramenti di diversa entità sulle facciate, che richiedono interventi di manutenzione con prodotti specifici.

ARD Raccanello vanta una consolidata esperienza sia in cantiere per la risoluzione di patologie legate al degrado delle superfici, sia nel proprio centro di ricerca e sviluppo, con uno studio continuo sugli elastomeri, sui formulati, sulle casistiche legate alle escursioni termiche e su tecnologie collegate.

Grazie a questo know-how sviluppato negli anni, l’azienda ha messo a punto due prodotti all’avanguardia per gli interventi in facciata:

Rebuild Intonaclima L, rivestimento acrilsilossanico elastomerico in Classe A2 e grana da 1,5 millimetri,

Rebuild Fondo L, fondo rasante in pasta elastomerico in Classe A4 e in classe di reazione al fuoco En13501-1: A2s1, d0, che non necessita di maturazione rispetto ai fondi tradizionali cementizi.

Rebuild Intonaclima L e Rebuild Fondo L sono entrambi realizzati con una particolare tecnologia green a base di microsfere di vetro totalmente riciclato, proveniente da frazioni non più utilizzabili per la produzione di bottiglie e bicchieri.

Sono pertanto alleggeriti, garantendo un peso in parete ridotto fino al 25% rispetto a un tradizionale prodotto a pari granulometria.

Sono protetti dall’attacco di muffa e alghe (Uni En 15457 e Uni En 15458), garantendo così una lunga durabilità degli interventi.

La finitura Rebuild Intonaclima L è caratterizzata da tecnologia Hals (Hindered Amine Light Stabilizer) per una massima protezione al degrado del sole e alle intemperie.

La tecnologia Rebuild, inoltre, protegge maggiormente le facciate da eventi metereologici straordinari, come la grandine, grazie a una resistenza agli urti molto elevata (fino a 30J).

di Sara Giusti