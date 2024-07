SikaCeram è un adesivo per piastrelle di grandi formati a basso impatto ambientale

SikaCeram-255 Easy Flex S1 di Sika Italia è un adesivo in polvere migliorato, deformabile, a ridotta emssione di CO 2 per piastrelle ceramiche di grandi formati. È adatto per la posa di piastrelle ceramiche all’interno e all’esterno, per aree residenziali e di carico medio. La possibilità di posa è fino a 10 mm di spessore.

La soluzione SikaCeram-255 Easy Flex S1 è adatta per incollare anche rivestimenti lapidei, purchè non sensibili all’acqua. Può essere utilizzato all’interno e all’esterno per applicazioni a pavimento o a parete, su supporti a base cemento, calce, cartongesso e gesso. Anche su pavimenti esistenti resilienti perfettamente aderenti (esclusi i rivestimenti in poliolefina).

Il prodotto è utilizzabile per applicazioni ad alte prestazioni e impegnative, come: piscine, pavimenti su massetti radianti, terrazze e balconi, per incollaggio a punti di pannelli in polistirolo, poliuretano espanso, lana di roccia e lana di vetro.