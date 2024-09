Sicurezza e comfort Saint Gobain per il progetto Piscopia Lab

Nel Milano Innovation District, polo italiano di eccellenza scientifica, è stato allestito un ambiente per la formazione applicando i controsoffitti in gesso Gyproc Gyptone Quattro 20 Activ’Air ed Eurocoustic Tonga A22 nei soffitti e lastre Big Quattro 41 Activ’Air nelle contropareti.

Il progetto Piscopia Corner-Augmented Education Lab è intitolato alla prima donna laureata al mondo.

È nato dalla collaborazione tra diverse realtà che si sono poste l’obiettivo di proporre una nuova idea di spazio educativo che fa leva sulla connettività, sull’intelligenza artificiale e sulla sensoristica diffusa, per rendere le aule non solo più sostenibili, inclusive e sicure per studenti e docenti, ma anche più flessibili, con la possibilità di essere usate per meeting e convegni.

L’aula del futuro è stata allestita presso la sede di Valore Italia in Mind-Milano Innovation District, polo italiano di eccellenza scientifica che si trova nella ex area Expo.

Il progetto

Il progetto ha visto la partecipazione nello sviluppo e nella ricerca di Valore Italia, Saint-Gobain Italia, Schneider Electric, Elt Elettronica Group, Windtre e Cisco.

Ogni azienda ha portato all’interno del progetto (o ha messo a disposizione) le proprie competenze e la propria offerta specializzata di prodotti e servizi.

In particolare, Saint-Gobain ha contribuito con soluzioni tecniche per il comfort e la sicurezza che garantiscono elevate prestazioni acustiche, antisismiche e di protezione attraverso la realizzazione di controsoffitti e rivestimenti a parete opportunamente progettati.

Dal 2020 è in vigore la normativa sulla qualità acustica degli spazi scolastici (Uni 11532-2), resa cogente dai Cam, che definisce per ciascuna destinazione d’uso criteri acustici ad hoc.

Il Piscopia Corner è stato progettato con i requisiti, fortemente stringenti, della categoria A4 della norma, destinata ad ambienti per uso multimediale.

I materiali

Saint-Gobain è intervenuta applicando i controsoffitti Gyproc Gyptone Quattro 20 Activ’Air ed Eurocoustic Tonga A22 nei controsoffitti, e le lastre Big Quattro 41 Activ’Air nelle contropareti.

La linea di controsoffitti in gesso rivestito Gyproc Gyptone è costituita da lastre e pannelli, forati o lisci, ed è pensata per un’ottimale regolazione acustica di ambienti nell’edilizia non residenziale, in particolare aule scolastiche, ma anche uffici, sale conferenze, ristoranti.

I pannelli Eurocoustic Tonga A22, assieme ad altri pannelli del marchio, hanno recentemente ottenuto l’importante certificazione Cradle to Cradle (C2C) Bronze (versione 4.0).

Dal punto di vista dell’applicabilità, questo tipo di intervento può essere scalato in tanti ambienti diversi, sia di nuova costruzione sia di ristrutturazione, visto l’incremento delle attività di multimedialità all’interno delle aule.

Si tratta di una soluzione che ben rappresenta una visione del futuro ed è la dimostrazione di come l’acustica possa far coesistere attività didattica, attenzione agli studenti e sensoristica intelligente.

Il controsoffitto fornisce inoltre all’aula i più alti standard di sicurezza antisismica e di comportamento al fuoco.

