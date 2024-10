Saint-Gobain inaugura a Vidalengo un impianto fotovoltaico da 4,65 MW

Saint-Gobain Italia inaugura un impianto fotovoltaico da 4,65 MW installato nello stabilimento di Vidalengo di Caravaggio (Bergamo), che, con una superficie di ben 70.000 metri quadrati, si estende anche al Comune di Treviglio.

L’inaugurazione è stata celebrata sabato 19 ottobre 2024 alla presenza del Sindaco di Caravaggio Claudio Bolandrini, e dei partner con cui l’impianto fotovoltaico è stato realizzato, l’Asset Manager di Metlen Energy & Metals, Gabriele Silva, e il CEO di Ren Electron Luca Miotti. L’inaugurazione è proseguita con una visita all’impianto produttivo e dalla cerimonia ufficiale del taglio del nastro.

I festeggiamenti sono stati poi estesi ai dipendenti, alle loro famiglie e all’intera comunità locale, con tour guidati della linea produttiva, dimostrazioni di prodotto e momenti di intrattenimento pensati per grandi e piccini.

Grazie agli oltre 7,1 GWh di energia verde generata annualmente, l’impianto sposta a favore delle rinnovabili il mix energetico che alimenta il sito e riduce di 2.000 tonnellate di CO2 equivalenti le emissioni di gas serra nell’ambiente, in linea con l’obiettivo del Gruppo di raggiungere la neutralità delle emissioni di carbonio entro il 2050.

L’impegno di Saint-Gobain Italia a rendere sempre più efficiente e sostenibile la produzione del sito di Vidalengo di Caravaggio non si esaurisce con l’installazione dell’impianto fotovoltaico.

Entro la metà del 2025, infatti, lo stabilimento sarà il primo al mondo dedicato alla produzione di prodotti per l’isolamento termo-acustico a dotarsi di una stufa innovativa che massimizzi l’elettrificazione, consentendo una riduzione dei gas serra durante il processo di lavorazione. Questa tecnologia andrà a sostituire i tradizionali bruciatori a gas con apparecchiature di riscaldamento elettrico.

Il passaggio a una gestione elettrica consentirà sia di aumentare l’efficienza energetica del processo, sia di ridurre di un ulteriore 11% le emissioni di gas serra.

«Lo stabilimento di Vidalengo è una realtà industriale importante per l’economia e l’occupazione locale, oltreché un modello di circolarità, con la produzione di materiali isolanti in lana minerale ottenuti con oltre il 95% di materie prime naturali come sabbia, acqua e fino all’80% di vetro riciclato, ed è riciclabile al 100%», ha dichiarato Gaetano Terrasini, amministratore delegato di Saint-Gobain Italia.

«Con gli investimenti per l’impianto fotovoltaico, l’installazione della stufa ibrida e altri progetti mirati alla riduzione della CO2, del consumo di materie prime e di acqua, intendiamo garantire allo stabilimento un futuro di crescita e di eccellenza dal punto di vista tecnologico, di efficienza energetica e di sostenibilità ambientale».

Grazie al sito di Vidalengo, Saint-Gobain Italia propone sul mercato i prodotti a marchio Isover per l’isolamento termo-acustico destinati ai settori dell’edilizia, dell’industria e della marina.