Right, il termoarredo di Deltacalor che riscrive il design degli scaldasalviette

Il nuovo termoarredo Right di Deltacalor rilegge in chiave geometrica le linee classiche degli scaldasalviette, dando vita a un elemento che unisce minimalismo ed eleganza grazie a un armonico alternarsi di pieni e vuoti.

Right si presta a essere collocato nei diversi ambienti domestici, garantendo il massimo comfort grazie alla possibilità di essere configurato sia in versione idraulica sia mista,

idraulica ed elettrica.

Al classico sistema ad alimentazione collegato all’impianto di riscaldamento, che

consente di utilizzare lo scaldasalviette durante i mesi più freddi, è infatti possibile aggiungere una resistenza elettrica e un termostato digitale programmabile, così da utilizzare l’elemento tutto l’anno per avere asciugamani e biancheria sempre asciutti, evitando la formazione di umidità.

Il termostato a controllo digitale consente una gestione puntuale di orari di accensione e temperatura, con particolare attenzione al tema del risparmio energetico.

Grazie a un’interfaccia intuitiva dotata di ampio schermo LCD, è infatti possibile impostare un programma di accensioni su base settimanale, impostando il livello di calore desiderato in base ai propri ritmi e alle proprie esigenze. All’occorrenza, è inoltre possibile attivare la modalità di asciugatura Boost 2 ore.

Sempre in un’ottica di attenzione al risparmio energetico, il sistema integra anche la funzione di rilevatore di finestra aperta, che si attiva allo scendere improvviso della temperatura interrompendo il riscaldamento per evitare inutili consumi energetici.

Collocato nella parte bassa dello scaldasalviette, il termostato a controllo digitale è dotato di blocco comando che consente, infine, di evitare che le impostazioni di riscaldamento possano essere inavvertitamente modificate per errore o dai bambini di casa.

Right è conforme agli standard Euronorm EN 442, e in linea con la direttiva europea EcoDesign.

Right è disponibile in tre diverse versioni in rapporto a potenza e dimensioni, e nei vari colori della cartella Deltacalor.