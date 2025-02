Resstende compie 50 anni con l’arte di Stefano Marra

Azienda italiana specializzata nella produzione di schermature solari e tende tecniche avvolgibili, Resstende compie 50 anni. Per celebrare l’importante anniversario, la società ha invitato l’illustratore e art director Stefano Marra a interpretare l’essenza dell’azienda attraverso la sua arte.

L’artista ha così dato vita a un trittico che rappresenta la dinamicità, la vitalità e l’identità di Resstende. Le illustrazioni integrano elementi naturali come fiori colorati, ad incarnare l’impegno dell’azienda verso soluzioni che promuovono il risparmio energetico e il rispetto per l’ambiente.

«Con questo progetto ho voluto catturare l’essenza più profonda di Resstende: non solo un’azienda, ma una comunità di persone che vivono e lavorano in simbiosi con il loro ambiente, un luogo che respira la loro identità. Dal primo momento nella sede aziendale mi è stato chiaro quale fosse il cuore pulsante di Resstende: le persone e il legame con lo spazio che abitano ogni giorno. Ho quindi deciso di tradurre questa connessione in un trittico di illustrazioni che, come un mini-universo, racconta la missione dell’azienda e celebra cinquant’anni di storia», afferma Marra.

Ogni tavola racconta una storia unica, ma è unendole che emerge il quadro completo: l’identità e l’anima di Resstende, intrecciate nei volti di chi la conduce. Protagonisti dell’illustrazione sono Fabio Gasparini, Ceo di Resstende, simbolo di stabilità ed esperienza, e le nuove generazioni rappresentate da Riccardo e Carlotta Gasparini, figure chiave per il futuro dell’azienda.

Dalla fondazione nel 1975, Resstende ha percorso un cammino fatto di innovazione e di una crescente responsabilità sociale, investendo nella qualità della vita dei propri dipendenti e collaborando con fornitori etici.

«Questo anniversario è un momento per riflettere, ma soprattutto per rilanciare il nostro impegno verso un futuro ancora più promettente. Ambizione rappresentata anche dal nostro nuovissimo Headquarters, segno tangibile della nostra capacità di affrontare nuove sfide progettuali con dinamismo e creatività. Una trasformazione continua che conferma Resstende come punto di riferimento nel settore delle schermature solari. Guardiamo ai prossimi anni con fiducia, consapevoli che il nostro percorso sarà guidato dagli stessi principi che ci hanno condotto fin qui», dichiara il Ceo, Fabio Gasparini.