Rebuild System Ard Raccanello ed il recupero è sostenibile

Rebuild system è una soluzione innovativa, che ottimizza il processo di recupero dei rivestimenti Etics ammalorati. Composto di fondo e finitura elastomerici e antialga, è «alleggerito», perché materiale non cementizio, e non grava sulla struttura sottostante.

Ard Raccanello propone un sistema studiato per l’edilizia di ripristino: Rebuild system rappresenta una soluzione innovativa e sostenibile che ottimizza il processo di recupero dei rivestimenti Etics ammalorati. Il sistema, insomma, è stato pensato soprattutto per il restauro di cappotti termici preesistenti.

Composto di fondo e finitura elastomerici e antialga, rebuild fondo L e rebuild intonaclima L, il sistema è «alleggerito» in quanto di natura non cementizia. Grazie a questa caratteristica tecnica i prodotti applicati non gravano sulla struttura sottostante, perché il peso specifico si riduce fino al 25%. Questo rende più semplice maneggiarli, un valore aggiunto non banale per il professionista.

Applicazione veloce

Il fondo accorcia i tempi di lavorazione, perché rispetto ai prodotti tradizionali permette di ridurre l’attesa a un giorno dopo la sua applicazione.

La finitura contiene la tecnologia Hals (Hindered Amine Light Stabilizer) a tutela del degrado causato dai raggi solari e dalle intemperie, garantendo una migliore resistenza dell’applicazione eseguita.

La tecnologia Rebuild, inoltre, protegge maggiormente le facciate da eventi metereologici straordinari (per esempio, la grandine), grazie a una resistenza agli urti molto alta (fino a 30J). Un aspetto importante per una tutela a lungo termine dei rivestimenti appena ripristinati.

Microsfere di vetro

La nuova proposta conferma l’impegno di Ard verso la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse: entrambi i prodotti Rebuild nascono da un progetto di ricerca concepito sull’impiego di microsfere in vetro riciclato, non più utilizzabile per la produzione di nuove bottiglie e bicchieri. Un’operazione virtuosa nella selezione della materia prima.

Il nuovo sistema alleggerito, green e resistente agli urti, è in grado di ridurre i tempi di lavorazione a beneficio del professionista, e aumentare la qualità del ripristino.

di Paolo Caliari