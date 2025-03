Raggi infrarossi e fibra di carbonio per il riscaldamento a pavimento sopraelevato

Comodità e comfort termico sono essenziali per vivere al meglio gli spazi esterni, soprattutto durante la stagione fredda. Radiafloor C di Newfloor rappresenta una soluzione innovativa per il riscaldamento a pavimento sopraelevato, ideale per terrazze, percorsi riscaldati, spa o per sghiacciare vialetti e camminamenti.

Con uno spessore di 4 centimetri, il sistema Radiafloor C può essere abbinato ai pannelli X-floor o alle lastre di gres monolitico di 2 centimetri di spessore, installato a secco su supporti in Pvc con altezza regolabile.

Grazie al suo design modulare e all’utilizzo della fibra di carbonio come resistore, Radiafloor C offre una performance eccellente, garantendo al contempo efficienza energetica e sostenibilità.

I moduli radianti, delle dimensioni di 51×51 centimetri, dotati di fibra di carbonio che emette raggi infrarossi, garantiscono un calore immediato, efficiente e uniforme.

I raggi infrarossi non disperdono calore nell’aria, ma lo trasferiscono direttamente alle superfici solide, rendendo l’ambiente circostante piacevolmente caldo senza sprechi energetici.

Inoltre, la fibra di carbonio è un materiale resistente, flessibile, inossidabile e 100% riciclabile, che non subisce dilatazioni termiche e non si deteriora nel tempo.

L’installazione è semplice e rapida, non richiede modifiche agli impianti preesistenti, non produce emissioni in atmosfera e garantisce un risultato completamente invisibile e senza ingombri.

In terrazza a Madonna di Campiglio

Un esempio di applicazione di Radiafloor C è la terrazza riscaldata di una villa a Madonna di Campiglio (Trento).

In questo caso, il progettista ha scelto il sistema Radiafloor C per i suoi rapidi tempi di installazione e la facilità di integrazione con l’impianto elettrico preesistente.

Il sistema è stato posato a secco, senza la necessità di interventi complessi, rendendo l’installazione veloce e pulita.

Un altro vantaggio del sistema di riscaldamento a pavimento sopraelevato Radiafloor C è la possibilità di integrare sonde di temperatura e sistemi domotici per monitorare e controllare l’accensione e lo spegnimento del riscaldamento da remoto.

Questa funzionalità è particolarmente utile per prevenire la formazione di ghiaccio e il deposito di neve, migliorando la sicurezza e il comfort durante l’inverno.

Inoltre, Radiafloor C ha la capacità di accumulare e rilasciare calore anche dopo lo spegnimento del sistema, garantendo un comfort termico prolungato.

di Sara Giusti