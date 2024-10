Porte e portoni d’ingresso di design in coordinato con la facciata

Hörmann propone Decoral, per porte e portoni di ingresso di design coordinati con le finiture di facciata.

Con effetto materico, la linea Decoral è disponibile in cinque decori ed è ora disponibile per uno dei portoni sezionali più apprezzati dell’azienda: il modello LPU 42 che abbina buone performance energetiche a tecnologie antieffrazione.

Superficie brevettata

La facciata è una sorta di biglietto da visita delle abitazioni, l’immagine che colpisce per prima chiunque arrivi davanti a casa e che, proprio per questo, assume un rilevante valore nella percezione estetica dell’intero contesto abitativo.

Per offrire la possibilità di rendere le facciate ancor più gradevoli e armoniose, soprattutto a quanti optino per spazi residenziali che mostrino la porta d’ingresso e quella per il garage in un unico panorama visivo, Hörmann propone finiture coordinate per entrambe le chiusure. E oggi presenta un’opportunità in più: il Decoral total look.

Si tratta di una soluzione distintiva: Decoral è una finitura dal potente effetto materico, trasferita sulla superficie della chiusura grazie a un processo di rivestimento brevettato. È disponibile in cinque decori: Cemento, Rusty Patina, Quercia Selvatica, Legno di Fienile e Legno di Fienile Grigio.

Sino a oggi presentata dall’azienda esclusivamente per la linea di portoncini ThermoSafe, questa superficie è ora proposta anche per uno dei portoni sezionali più apprezzati dell’azienda: il modello LPU 42.

Valorizzata da telai neri, nel caso delle porte d’ingresso, e da bordature sempre in toni black per quanto concerne i portoni, la nuova finitura aggiunge design e matericità alle residenze private.

Le opzioni

Accanto a un’estetica curata nei più piccoli particolari, ThermoSafe Decoral garantisce performance tecniche ai vertici di categoria, in termini non solo di isolamento termico (fino a 0,8 W/m²xK), ed è quindi in grado di soddisfare appieno i requisiti delle porte d’ingresso utilizzabili nelle case a basso consumo energetico, ma anche di antieffrazione in quanto è proposta, di serie, con equipaggiamento RC 3.

Realizzato in acciaio coibentato a doppia parete, il portone sezionale da garage LPU 42 offre una buona prestazione termica e un elevato grado di sicurezza grazie al dispositivo antisollevamento di serie e all’equipaggiamento di protezione antieffrazione RC 2 (opzionale).

di Paolo Caliari