Poroton Bio Clima 40: murature senza cappotto termico esterno

Per murature senza cappotto termico Stabila presenta il nuovo prodotto della linea Clima: Poroton Bio P700 Clima 40 INC H19 , l’ultimo tassello della gamma (per ora) indirizzato alla sostenibilità, dove costruire opere con la minore impronta ambientale che durino (inalterate) nel tempo è il vero must.

«Blocchi di laterizio ad alte prestazioni energetiche garantiscono murature senza cappotti con valori di trasmittanza che sono condizione necessaria per ottenere edifici performanti in classe A4.

Dopo la grandine e la difficoltà a reperire gli isolanti, si è tornati al sistema per eccellenza, il monostrato. Dove l’elemento è di per sé “già” sistema costruttivo.

Murature finite di spessore inferiore a 50 centimetri, dove un’unica posa in opera e una lavorazione più agevole portano i costi finali a essere nettamente inferiori a sistemi concorrenti di pari prestazioni.

La linea Poroton Bio Clima permette poi di operare senza il coinvolgimento di altre imprese: un vantaggio che fa ottenere tempi di posa inferiori, minori difficoltà e problematiche in cantiere e un ridotto margine di errore.

Condizioni che in cantiere fanno la differenza a cui si “aggiunge” un numero inferiore di ponti termici materici che permettono una prestazione senza dubbio migliore, poiché non bisogna più operare per correggere», conclude Destro.

Il nuovo prodotto, Poroton Bio P700 Clima 40 INC H19, nato per completare l’intera gamma Clima, si pone come la risposta ideale di muratura di tamponamento con prestazioni sia energetiche sia sismiche (antiribaltamento), insomma un unico prodotto che non richiede “aiuti esterni”.

A completamento l’elevata resistenza al fuoco, il più alto requisito di Classe EI sul mercato.

di Alice Fugazza