Per il trattamento delle superfici di lusso in hotel ci pensa Fila Solutions

Fila solutions, esperta nel trattamento delle superfici, ha lavorato al prestigioso San Pietro nella cittadina campana con un completo servizio di ripristino, che comprende anche la formazione del personale della struttura.

L’hotel a cinque stelle San Pietro di Positano (Salerno) e Fila Service, due sinonimi di qualità italiana, accomunati dalla ricerca dell’eccellenza e della bellezza.

Il San Pietro non è una struttura ricettiva in senso classico, ma un luogo molto speciale che ispira incanto e suggestione. È uno degli alberghi più amati e desiderati al mondo, una delle icone dell’ospitalità italiana.

Anche la bellezza della Costiera Amalfitana fa la sua parte, con l’eccezionalità della posizione che l’albergo occupa, su uno sperone meravigliosamente proteso sul mare. Sono tanti gli hotel che godono di una posizione privilegiata e con viste altrettanto spettacolari, eppure non tutti riescono a esercitare un’attrazione così potente in chi li visita.

La struttura di lusso, prima dell’apertura primaverile, ha deciso di rifarsi il look per soddisfare al meglio le esigenze dei suoi ospiti.

Formazione

E qui è entrata in gioco Fila Service, che con la propria ha affiancato e formato le maestranze dell’hotel. La società sviluppa sia in Italia sia all’estero l’attività di fornitura di servizi di trattamento, pulizia, posa in opera, levigatura e lucidatura delle superfici.

Propone anche il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria in ambito pubblico e privato per i rivestimenti, interni o esterni: dal residenziale al commerciale, dal turistico all’alberghiero, dal sanitario al nautico e ai centri sportivi, per arrivare ai beni di interesse storico e artistico. Ma il trait d’union con Il San Pietro è soprattutto nel servizio e nella formazione che Fila Service ha proposto.

Chiavi in mano

Uno dei plus aggiuntivi che contraddistingue la società è poter offrire un servizio chiavi in mano, con la sicurezza di una gestione consolidata nel tempo, che attinge le proprie risorse da un team di professionisti, di cui Fila ha seguito personalmente la formazione.

Il San Pietro e Fila sono accomunati anche dalla storia delle due famiglie che hanno creato e portato avanti le due realtà sin dall’origine: da oltre 50 anni il San Pietro e da oltre 80 anni Fila. Due eccellenze che si sono incontrate per presentare insieme il meglio del Paese, anche se con sfaccettature differenti.

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle superfici (cotto, pietra, marmo, cemento) grazie a Fila è stata accelerata e semplificata, creando insieme al team dell’hotel degli standard in una modalità learning by doing, ovvero formando il personale e lavorando insieme.

Oltre a ciò, Fila Service ha rinvigorito le già cortissime procedure di manutenzione ordinaria dell’albergo, attuate nei mesi di apertura, che richiedono soluzioni snelle e veloci, ma sempre dai risultati impeccabili.

di Alice Fugazza