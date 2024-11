Pedestal Prime Pro rivoluziona le pavimentazioni sopraelevate

Nel 2021 Eterno Ivica è stata la prima azienda a presentare un prodotto esclusivo come Pedestal Prime: supporto innovativo, con base sagomata brevettata e prolunga integrata, per pavimentazioni sopraelevate esterne.

La soluzione, infatti, non richiede aggiunte come anelli o tubi, poiché la prolunga è integrata ed ergonomica.

Pedestal Prime è semplice da utilizzare, resistente e dal design curato e integra tutti gli elementi necessari per una posa facile e veloce: con pochi prodotti si riescono a coprire tutte le altezze da 15 a 420 millimetri.

Dal 2025 sarà disponibile anche la versione Pro, ideata per coprire altezze da 15 a 30 millimetri. Il nuovo supporto è disponibile con: testa bicomponente autolivellante con alette per la posa di lastre e la nuova testa universale basculante per travetti in alluminio e legno.

Pedestal Prime Pro è un supporto unico, adattabile ai diversi utilizzi: utile per ristrutturare terrazzi o creare pavimentazioni che rispettino altezze ridotte (da 15 a 30 millimetri), e allo stesso tempo bordo piscina, terrazzi o camminamenti che richiedano diverse altezze, anche elevate.

Misure diverse

I supporti Pedestal Prime possono raggiungere sommità pari a 945 millimetri, grazie alla prolunga per grandi altezze, un elemento che si inserisce facilmente tra la prolunga integrata e la vite, adattabile al supporto PR3.

Possono essere aggiunte fino a tre prolunghe, per raggiungere in progressione le altezze di 595, 770 e 945 millimetri. Questo elemento è dotato del blocco di sicurezza, sia nella parte inferiore sia in quella superiore, in totale sicurezza sempre con la garanzia Pedestal by Eterno Ivica.

Un prodotto unico, che nasce autolivellante e diventa fisso, grazie alla sola aggiunta del blocco testa, in grado di compensare fino a 5% di dislivello del suolo.

Insomma, i vantaggi sono diversi: meno spazio di stoccaggio in magazzino, minore spesa di trasporto da sostenere grazie alla prolunga integrata nel supporto ed è compatibile con tutti gli accessori delle linee Pedestal, Woodeck e Grf System. Oltre che a essere unico nel suo genere.

di Alice Fugazza