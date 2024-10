Quando si parla di isolamento termico, due materiali si distinguono per le loro elevate prestazioni: la lastra in polistirene estruso (XPS) e il pannello in poliuretano espanso (PIR). Entrambi offrono soluzioni efficaci per ridurre le dispersioni di calore e migliorare il comfort abitativo negli edifici.

Caratteristiche dei pannelli isolanti

Polistirene estruso (XPS): resistenza e durata

Struttura: celle chiuse, compatta e omogenea, che lo rende resistente all’umidità e al passaggio d’acqua

Applicazioni: ideale per isolamenti a contatto con il terreno (fondazioni, solai), in ambienti umidi e dove è richiesta un’elevata resistenza alla compressione

Vantaggi: ottimo isolante termico, impermeabile, resistente alla compressione e durevole nel tempo

La lastra X-FOAM, in polistirene estruso, è altamente versatile e offre una resistenza alla compressione fino a 700 kPa. Completamente riciclabile, è un ottimo isolante termico che grazie alla struttura a celle chiuse con basso assorbimento d’acqua, che garantisce un mantenimento delle prestazioni nel tempo ed è permeabile al vapore.

Le sue caratteristiche lo rendono adatto a numerose applicazioni, tra cui coperture, isolamento perimetrale e ristrutturazioni di ambienti umidi, rendendolo praticamente insostituibile in contesti che richiedono elevate prestazioni meccaniche.

Poliuretano espanso (PIR): versatilità e leggerezza

Struttura: celle chiuse, a densità variabile, che lo rende versatile per diverse applicazioni

Applicazioni: adatto per isolamenti di tetti, pareti, pavimenti e sottofondi, sia in ambito civile che industriale

Vantaggi: eccellente isolante termico e acustico, leggero, facile da lavorare e con un’elevata adesione ad altri materiali

Il pannello POLIISO rappresenta un tipo di poliuretano espanso (PIR) ecologico, realizzato con espandenti che non danneggiano l’ozono. I pannelli sono rigidi, a celle chiuse, e offrono un’eccellente conducibilità termica di λD fino a 0,022 W/mK. Sono pedonabili, resistenti (fino a 200 kPa) e duraturi, con una vita utile superiore ai 50 anni. La loro struttura evita problemi di assorbimento d’acqua e deformazioni.

Tra le novità, POLIISO FB fornisce prestazioni di isolamento termico (λD = 0,025 W/mK) e una reazione al fuoco di Euroclasse B s1 d0, rendendolo ideale per facciate ventilate ed edifici a rischio incendio.

Perché scegliere la lastra in polistirene estruso o il pannello in poliuretano espanso

La scelta tra polistirene estruso e il poliuretano espanso dipende dalle specifiche esigenze del progetto.

Ad esempio il polistirene estruso è ideale per applicazioni dove sono richieste elevate prestazioni in termini di resistenza alla compressione e impermeabilità.

Mentre il poliuretano espanso è ottimo per isolamenti dove sono richieste elevate prestazioni termiche e acustiche, flessibilità e leggerezza.

I benefici dell’isolamento termico con le lastre in polistirene e i pannelli in poliuretano

Risparmio energetico : riduzione dei consumi per il riscaldamento e il raffrescamento.

: riduzione dei consumi per il riscaldamento e il raffrescamento. Comfort abitativo : miglioramento del comfort termico all’interno degli ambienti.

: miglioramento del comfort termico all’interno degli ambienti. Valore dell’immobile : aumento del valore dell’immobile grazie a una maggiore efficienza energetica.

: aumento del valore dell’immobile grazie a una maggiore efficienza energetica. Riduzione dell’impatto ambientale: contributo alla riduzione delle emissioni di CO2.

In conclusione

Sia il polistirene estruso che il poliuretano espanso rappresentano soluzioni di alta qualità per l’isolamento termico degli edifici. La scelta del materiale più adatto dipende dalle specifiche esigenze del progetto e dalle caratteristiche dell’edificio.

Dove trovare lastre e pannelli termici

Ediltec, azienda produttrice di pannelli isolanti, è leader in Italia nell’isolamento termico per edilizia residenziale e industriale, con oltre 30 anni di esperienza e una gamma completa di prodotti, tra cui i marchi POLIISO e X-FOAM. Tutti i materiali rispettano i requisiti dei Criteri Ambientali Minimi, garantendo un’ottima sostenibilità.

Scegliere Ediltec significa optare per soluzioni di alta qualità e rispettose dell’ambiente per ogni progetto.

Vuoi approfondire le caratteristiche di questi materiali o hai bisogno di consigli per il tuo progetto? Scopri tutta la gamma di prodotti