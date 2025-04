Over, il nuovo sistema dal design minimal e salvaspazio di Arbi Arredobagno

Dalla sinergia tra l’ufficio tecnico di Arbi Arredobagno e lo studio ruga.perissinotto nasce Over, il nuovo sistema d’arredo che coniuga design minimalista e soluzioni salvaspazio.

Grazie alla sua profondità ridotta, è ideale per creare boiserie contenitive in ambienti di dimensioni contenute, ottimizzando ogni angolo e unendo estetica e funzionalità.

La sua versatilità è ideale anche in fase di ristrutturazione: i moduli possono coprire fori o danni alle piastrelle, eliminando la necessità di un nuovo rivestimento e trasformando aree poco sfruttate in soluzioni funzionali e armoniose.

La modularità si sviluppa attraverso la combinazione di elementi sospesi o a terra, disponibili in 18 e 28 centimetri di profondità, con pensili sospesi da 18 centimetri e moduli angolari. L’anta con taglio a 45 gradi funge da presa maniglia integrata nella parte superiore del frontale.

Nella progettazione del sistema Over, ogni dettaglio è selezionato con cura: una specchiera dal design raffinato per illuminare e ampliare visivamente lo spazio; un pratico lavabo dallo stile contemporaneo e il particolare top dei mobili con configurazione a vassoio che offre ulteriore spazio per riporre piccoli oggetti.

Lavabo Over

Il lavabo Over, realizzato in Ocritech bianco o laccato esterno in abbinamento al mobile, è dotato di un pannello push-pull estraibile per facilitare la pulizia quotidiana e di una vaschetta contenitiva.

La base portalavabo è dotata di un fronte ispezionabile in Ocritech che, in caso di eventuali interventi di manutenzione, agevola l’accesso al vano interno di alloggiamento impianto idrico sanitario, adattabile a tutte le tipologie di rubinetti e alle rispettive cassette.

Il lavabo dispone, inoltre, di spazi posteriori per semplificare il passaggio delle tubazioni idrico sanitarie. Nel design essenziale di Over si inseriscono con eleganza anche le strutture porta wc e bidet.

Finiture

La versatilità di Over è garantita da un’ampia gamma di finiture che permettono di adattarlo ai propri gusti e alle singole necessità.

Gli arredi possono, infatti, essere personalizzati scegliendo tra ben 56 laccati opachi, velvet e metal, a cui si aggiungono i nuovi laccati opachi effetto 3D, realizzati con tecnologia brevettata Dorsum.

Per chi preferisce il legno, sono disponibili 7 diverse finiture Rovere – Crema, Essenza, Fieno, Malto, Castoro, Masai e Inchiostro – realizzate su multistrato di Okumè marino, assicurando resistenza e durabilità.

Al fine di migliorare l’esperienza d’uso quotidiana, il programma Over può essere arricchito con una serie di accessori appartenenti alle linee Tape, Zeus, Chronos e Tokh: mensole illuminate, appendini porta salviette double-face per mobile e lavabo, appendini singoli e porta rotoli.