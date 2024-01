Nuovo polo tech al Kilometro rosso

Si chiama BiG Technology Center il nuovo complesso di edifici all’interno del campus di Kilometro Rosso di Dalmine (Bergamo). All’interno del centro si trovano laboratori in cui le aziende potranno svolgere attività di ricerca, prototipazione e anche piccole produzioni: in tutto si tratta di 40 unità da 280 metri quadri. L’iniziativa comprende tre edifici: BiG One, BiG Two e BiG Blue, che comporranno una grande infrastruttura di livello internazionale per la ricerca deep tech industriale. Nel Kilometro rosso il campus che comprende oltre 80 realtà, più di 2.500 persone e decine di progetti di R&D finanziati tramite fondi comunitari e centinaia di eventi l’anno dedicati all’innovazione tecnologica.

Nello specifico, nell’area di Dalmine si trovano 31 laboratori, 54 progetti di ricerca e formazione finanziati tramite bandi pubblici per oltre 180 milioni di euro. Il risultato sono 835 brevetti depositati, più di 200 eventi all’anno per promuovere l’innovazione tecnologica con oltre 18 mila partecipanti e più di 500 mila ingressi registrati all’anno.