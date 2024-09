Nuovo design per la ventilazione meccanica controllata di Wavin Italia

L’unità di ventilazione meccanica controllata si presenta con l’intera scocca bianca e nuovo logo, ma anche con l’introduzione di una nuova taglia con capacità massima dell’aria fino a 400 metri cubi ora.

Ventiza Hp, tra le linee di unità di ventilazione meccanica controllata per l’edilizia residenziale di maggior successo di Wavin Italia, si presenta con una serie di novità.

L’aggiornamento riguarda la parte estetica, con l’intera scocca che diventa bianca e con nuovo logo in evidenza, ma anche e soprattutto l’introduzione di una nuova taglia con portata massima dell’aria fino a 400 metri cubi ora.

Restano inalterate, invece, le sue peculiarità, che hanno permesso al prodotto di imporsi sul mercato nel corso degli ultimi anni, in termini di prestazioni, silenziosità e versatilità.

La nuova versione di Ventiza Hp è già disponibile sul mercato in tre differenti taglie, che si differenziano in base alla portata massima dell’aria erogata: 180 m3/h per quella più piccola, 280 m3/h per quella intermedia e 400 m3/h per la taglia maggiore.

Caratteristiche

Compatta e silenziosa, Ventiza Hp è un’unità di ventilazione meccanica controllata a doppio flusso con recuperatore di calore a elevata efficienza caratterizzata da una struttura autoportante in Eps, rivestita in lamiera pre-verniciata di colore bianco (Ral9003).

La macchina garantisce quattro diverse configurazioni: può essere installata a soffitto o a parete, sia in verticale, con distribuzione interna verso il pavimento oppure verso il soffitto, che in orizzontale, con distribuzione interna verso sinistra.

Il suo pannello inferiore è apribile, in modo da assicurare una facile manutenzione ordinaria e straordinaria.

L’unità è dotata di uno scambiatore di calore di tipo sensibile o entalpico, a seconda della scelta, in controcorrente in polipropilene, di scarichi in pressione che agevolano l’espulsione della condensa e impediscono la risalita nell’unità e, di conseguenza, di cattivi odori nell’impianto, e di serranda di by-pass automatico per il free-heating e per il free-cooling a seconda della stagione.

La scelta dell’utilizzo di un ventilatore a portata costante di tipo centrifugo a pale avanti con motore elettronico EC brushless, che opera a frequenze più elevate rispetto ai classici plug fan, garantisce a Ventiza Hp ottime performance sul piano della silenziosità.

Filtrazione elettronica

Progettata per garantire il ricambio dell’aria in ambienti residenziali e non residenziali dalle ridotte dimensioni, assicurare la rimozione degli inquinanti indoor e prevenire problemi di condensa e muffa, Ventiza Hp è provvista di un doppio filtro per l’aria di rinnovo, ovvero un pre-filtro Coarse 60% (ex G4) e un filtro Iso ePm1 60% (ex F7) a basse perdite di carico, e di un filtro Coarse 60% (ex G4) per l’aria di estrazione.

L’unità è impreziosita con un comando utente con sensore di temperatura di serie che permette di selezionare, manualmente o attraverso un programma di tempo orario/settimanale, tre diversi livelli di velocità preimpostate (modificabili in cantiere).

Il suo software include inoltre la gestione automatica della velocità in funzione dell’umidità relativa rilevata nell’ambiente, mentre l’elettronica è interfacciabile con Sentio, la soluzione smart di Wavin che permette di gestire il sistema da remoto tramite App.

di Paolo Caliari