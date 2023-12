Nuovo brand per Jacuzzi

Jacuzzi ha scelto una nuova brand identity. Il logo è completamente riprogettato, assieme a font, colori, immagini. Il nuovo brand sarà utilizzato su tutti i canali e gli strumenti istituzionali di comunicazione. Jacuzzi, azienda specializzata in spa, vasche, docce e saune, con il nuovo logo, vuole comunicare relax e un’immagine accogliente, mai sopra le righe. Il logo dell’azienda è stato creato nel lontano 1956. Al nome Jacuzzi è stato graficamente aggiunto molto presto l’iconico ovale, giunto fino ai giorni nostri, che fungeva da stilema del movimento circolare dell’acqua a formare un caldo abbraccio attorno al logo stesso. Con gli anni, questo ha gradualmente attenuato il suo colore per presentarsi, da ultimo, in bianco e nero, che lo caratterizza anche in quest’ultima versione: una parola declinata in un font proprietario bold e leggermente corsivo, che richiama immediatamente lo scorrere dell’acqua, le bolle dell’idromassaggio, assieme a una sensazione di relax ed abbandono, tipica di una sessione in spa, in vasca, in doccia o in sauna. È stato progettato da Jackson Showalter-Cavanaugh, designer statunitense di fama internazionale, e realizzato partendo dal font francese Didot Bold Italic.