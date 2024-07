Nuovi prodotti e strategie per l’edilizia nel nuovo incontro con Heidelberg Materials

Nuovi prodotti, sostenibilità, rebranding, congiuntura dell’edilizia, gestione 4.0 della rivendita: sono stati molti i temi affrontati nella nuova tappa del roadshow di Heidelberg Materials, che assieme a Virginia Gambino Editore ha deciso di far conoscere al mondo della distribuzione la realtà produttiva del gruppo cementiero.

L’ultimo appuntamento è stato quello di Rezzato (Brescia), dove attorno a un tavolo, e successivamente con una visita all’attiguo impianto di produzione, si è ritrovata un gruppo di rivenditori: Andrea Regio Marassi, responsabile acquisti di Comarte – Gruppo Coesi, Davide Monari, presidente Dec assieme Enrico Adinolfi, direttore generale. E, poi, Daniele Marusi, presidente Edilgroup Gruppo Deus assieme a Genziana Carpena, responsabile acquisti, Stefano Sgarbi, responsabile acquisti di Mondoedile, e Michele Labellottini, titolare di Vida, Gruppo Edilcom.

A fare gli onori di casa, ma soprattutto ad aggiungere contenuti all’incontro e a porre l’accento sui forti investimenti del produttore di cemento per la sostenibilità, il team di Heidelberg Materials con Antonio Finocchiaro, direttore dell’impianto bresciano, Giuseppe Matera sales area manager per il Nord Est insieme a Francesca Proietti, Pierluigi Marini e Maria Grazia Bettuzzi per la direzione commerciale. La vera novità dell’incontro è stata la presentazione in anteprima di un nuovo prodotto, il Plastocem++ un legante per applicazioni non strutturali, dove il doppio segno più indica la particolare facilità nella lavorazione, che rende anche più veloce la sua applicazione in cantiere.