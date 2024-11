Nuova finitura per esterni: colori saturi resistenti alle intemperie

L’ultima novità del Sistema fassaColour di Fassa Bortolo è Fassadvance Protection, una finitura per esterni sviluppata per proteggere senza rischi quei colori saturi e di particolare impatto che tendono a subire un degrado più rapido a causa delle intemperie.

Non solo per toni neutri come grigio e marrone: la soluzione è pensata anche per il nero, il giallo e il rosso, colori intensi e accesi.

Grazie a una innovativa formulazione, Fassadvance Protection salvaguarda le facciate e garantisce una maggiore resistenza all’invecchiamento causato dagli agenti atmosferici, come l’esposizione al sole, il caldo eccessivo, freddo, pioggia, gelo e umidità.

L’elevato grado di idrorepellenza consente alle gocce d’acqua di defluire più facilmente dalla superficie, permettendo quindi alla parete di asciugarsi più velocemente, riducendo il rischio di deterioramento e lo sviluppo di alghe e muffe.

Conforme alla norma En 1504-2, Fassadvace Protection è studiata anche per la protezione di superfici in calcestruzzo.

Il prodotto è stato inoltre sottoposto a severi test in grado di accelerare l’invecchiamento della colorazione, attraverso ripetuti cicli di esposizione alle radiazioni e all’acqua, secondo la norma En Iso 16474-2, con ottimi risultati per quanto concerne la resistenza.

Fassadvance Protection è disponibile in una vasta gamma di tinte con una nuova palette composta da oltre 50 colorazioni, tra cui un’ampia scelta di toni saturi e molto profondi, dal marrone al rosso, dall’ocra al grigio, per soluzioni dal forte impatto visivo ed emozionale.

La proposta è dedicata all’edilizia civile, ma al mondo industriale che può rafforzare l’identità aziendale con una scelta forte dal punto di vista cromatico.

di Alice Fugazza