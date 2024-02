Non solo estetica: il progetto di design da pareti dello studio Salaris mette al centro qualità e sostenibilità

Il benessere che parte dall’interno: le pareti che devono ispirare, proteggere e curare attraverso la cura nella scelta dei materiali e ai valori estetici legati alla percezione, sia a livello stilistico che emozionale. Da queste riflessioni parte il progetto dello Studio Salaris, centro creativo di design milanese, che porta in scena un’esperienza multidimensionale delle texture da pareti Novacolor.

“Texture & More” da parte di Novacolor

“Texture & More” coglie la versatilità e la poliedricità delle finiture decorative del brand di San Marco Group, valorizzandole in una proposta di effetti capaci di restituire a chi li osserva sensazioni in cui riconoscersi. Ma non parliamo solo di estetica.

Le texture di questo innovativo progetto di design sono veicolate dall’altissima qualità dei prodotti Novacolor, che oggi rappresentano un esempio tangibile di avanguardia estetica e tecnologica. Una risposta moderna ed efficace alle recenti esigenze di sicurezza e salubrità, da ottenere dentro e fuori gli spazi da abitare.

La quasi totalità delle finiture decorative Novacolor propone infatti la sostituzione di biomasse a materie prime fossili grazie all’approccio Biomass Balance certificato REDcert². Parliamo di prodotti capaci di ridurre, durante l’intero ciclo produttivo, le emissioni di anidride carbonica in atmosfera, grazie alla sostituzione massiva delle risorse fossili con risorse rinnovabili provenienti da biomassa, oltre che al recupero e riutilizzo di rifiuti destinati allo scarto e allo smaltimento.

A queste si aggiungono le proposte Formaldeide Free, libere dalla sostanza cancerogena pericolosa anche a concentrazioni molto basse per la sua elevata volatilità, in quanto può concorrere allo sviluppo di disturbi e malesseri per l’uomo.

Prodotti certificati per la qualità dell’aria

Ultimi, ma non meno importanti, i prodotti certificati Eurofins Indoor Air Comfort Gold, che rispettano precisi requisiti in merito alle emissioni di Voc, garantendo un ambiente interno salubre. In tutto il mondo sempre più consumatori hanno ormai preso coscienza di quanto sia importante la qualità dell’aria all’interno delle abitazioni, per questo motivo scelgono sempre più prodotti eco-compatibili.

Questo speciale attestato combina tutte le normative europee in materia di emissioni di Voc e quasi tutte le etichette facoltative sulle emissioni di Voc, includendo non solo test e screening per migliaia di prodotti chimici ma anche un programma interno di qualità̀, volto a garantire che i prodotti a bassa emissione siano prodotti ciclicamente.

Il benessere abitativo passa anche dagli show-room

Novacolor racconta una storia fatta di qualità, estetica e sostenibilità al servizio dello star bene. Questo è quanto accaduto anche con l’arredo degli spazi dello showroom milanese del brand italiano di arredamenti Horm, dove due delle pareti principali sono state decorate da Fabio Sciaratta di Colori Decori con gli effetti Inari e Hyperion di Texture & More, presentati in occasione della conversazione con l’architetto Marco Piva sulle nuove visioni tra interior e product design. Il risultato finale ha visto bello e sostenibile diventare concetti sinergici, condivisi e condivisibili.

Texture & More promuove il benessere abitativo influenzando la percezione mentale ed emozionale della persona e instaurando un dialogo costante fra individuo e ambiente.