Moonshine, la collezione Tonino Lamborghini in esclusiva mondiale da Glass Design

Moonshine è la collezione bagno Tonino Lamborghini, prodotta e distribuita in esclusiva mondiale da Glass Design, che pone l’accento sull’alluminio come materiale identificativo. Materiale tra i più diffusi in natura, leggerissimo, resistente alla corrosione e riciclabile al 100%.

Lavabi

I lavabi da appoggio Moonshine, di forma semisferica, presentano un’eleganza innata proprio grazie alla scelta di questo nobile materiale. Minimalisti, essenziali, intriganti, presentano uno spessore di soli 2 mm che conferisce loro una naturale leggerezza garantendo, al tempo stesso, durata e solidità.

Altamente funzionali, i lavabi Moonshine si confermano i lavabi più sottili e leggeri attualmente disponibili sul mercato.

Nelle loro varianti cromatiche Blue, Grey, Rosa Sahara e Copper, diventano punto focale di una sala da bagno di carattere, contemporanea, altamente distintiva e di design dove l’anima Tonino Lamborghini si evince dall’innovazione e dall’estetica applicata a questa nuova collezione.

Misure: MOONSHINE mm Ø 435xH220 – Alluminio AL 20/10 – Certificazione UNI EN 2409