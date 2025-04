Mapei Silancolor ed Elastocolor Pittura Zero: così il colore è a emissioni compensate

Anche il colore si produce a emissioni compensate. Le pitture professionali Mapei Silancolor Pittura ed Elastocolor Pittura fanno ora parte della Linea Zero, diventando i primi prodotti vernicianti in Italia a CO₂ completamente compensata.

Linea Zero Mapei

Le emissioni di CO₂ misurate lungo il ciclo di vita dei prodotti della Linea Zero per l’anno 2025 tramite la metodologia Lca, verificate e certificate con le Epd, sono compensate con l’acquisto di crediti di carbonio certificati per supportare progetti di protezione delle foreste.

Maggiori dettagli sul calcolo delle emissioni e sui progetti di mitigazione climatica, finanziati tramite i crediti di carbonio certificati, sono disponibili sul sito dell’azienda.

Elastocolor Pittura Zero

Elastocolor Pittura Zero è un prodotto monocomponente a base di resine acriliche elastomeriche in dispersione acquosa. È un filmogeno che, dopo essere diventato asciutto, forma un rivestimento elastico, impermeabile all’acqua e agli agenti aggressivi presenti nell’atmosfera, ma permeabile al passaggio del vapore.

Possiede un’ottima resistenza all’invecchiamento, al gelo e ai sali disgelanti, conferendo alle superfici trattate una bassa ritenzione dello sporco.

Elastocolor Pittura Zero risponde ai principi definiti nella En 1504-9 e En 1504-2 per la protezione e la riparazione delle strutture in calcestruzzo.

Mapei Elastocolor 1 di 2

Silancolor Pittura Zero

Silancolor Pittura Zero è a base di resina silossanica in dispersione acquosa. La tecnologia Mapei unisce i vantaggi delle tradizionali pitture minerali a quelli delle versioni sintetiche.

Grazie alla particolare formulazione, mantiene inalterata la traspirabilità del supporto e conferisce un’elevata idrorepellenza. Silancolor Pittura Zero, una volta applicata, forma una pellicola microforata, con maglie così strette da impedire l’ingresso dell’acqua, ma sufficientemente larghe da consentire il passaggio del vapore acqueo, mantenendo così il muro asciutto.

Silancolor Pittura Zero aderisce perfettamente su tutti i tipi di intonaci tradizionali e su vecchie pitture ben aderite, ed è particolarmente indicata per la finitura dei cicli deumidificanti.

Tecnologia BioBlock

Entrambi i prodotti sono dotati di tecnologia BioBlock per contrastare lo sviluppo di alghe, muffe e funghi.

Possono essere utilizzati per la pitturazione di pareti già intaccate da questi microrganismi (previa azione preliminare di rimozione e pulizia della superficie) oppure in via preventiva.

Come per tutti i prodotti Zero, le due pitture sono state riformulate con materie prime a basse emissioni.

In questa nuova formulazione, il laboratorio Ricerca & Sviluppo di Mapei è riuscito a ottenere un grande risultato anche in termini di efficienza della formula, permettendo di mantenere le versioni Zero in linea con i prodotti precedenti, con il vantaggio aggiuntivo della protezione antimuffa.

Con l’introduzione di queste due pitture professionali, Mapei completa due cicli composti interamente da prodotti della linea Zero: una proposta competitiva che offre due pitture con protezione antimuffa e anti alga, a CO₂ totalmente compensata. Inoltre, completa i cicli Zero per la protezione del calcestruzzo e il risanamento delle murature.

di Sara Giusti