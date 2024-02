Mapei punta sul Sud con un nuovo sito produttivo

Mapei investe al Sud. L’azienda specializzata nella produzione di prodotti chimici per l’edilizia, amplia la propria presenza con l’acquisto di un terreno di 20 mila metri quadrati a Modugno, periferia di Bari. Sull’area sorgerà un nuovo stabilimento destinato alla produzione dei principali prodotti di Mapei, dalle colle per la posa della ceramica alle malte, dagli additivi alle pitture. È il primo impianto al Sud dell’azienda, che si affianca ai siti di Robbiano di Mediglia (Milano), dove si trova il più grande stabilimento del gruppo, e Latina L’investimento conferma la volontà di Mapei di crescere anche in Italia, rafforzando la propria presenza sul territorio nazionale.

L’obiettivo dell’investimento è essere più vicini ai propri clienti e a tutta la filiera, migliorare l’efficienza logistica e diminuire, allo stesso tempo, l’impronta di Co2 dovuta ai trasporti. Modugno si trova, infatti, in un’area di grande sviluppo che occupa una posizione geografica e commerciale strategica per rispondere alle esigenze del mercato del sud Italia e per l’esportazione nei Paesi che si affacciano sull’Adriatico. Il nuovo impianto impiegherà, almeno all’inizio, circa 70 dipendenti, destinati ad aumentare nel tempo.

“Nel corso degli anni abbiamo continuato a credere in noi stessi e a investire per rinnovare gli impianti esistenti e acquisirne di nuovi, in modo da rispondere alle esigenze dei mercati locali. L’apertura di un nuovo stabilimento a Bari ci permette di crescere e diventare più forti nel nostro Paese, con una presenza produttiva anche nel Mezzogiorno dove sono in corso o in programmazione numerosi interventi infrastrutturali e residenziali ai quali speriamo di contribuire con la qualità e innovazione dei nostri prodotti”, commenta Marco Squinzi, amministratore delegato Mapei.

“Siamo un Gruppo solido, con lo sguardo rivolto sempre al futuro, guidato da una strategia bilanciata di crescita organica e tramite acquisizioni. Oggi Mapei è riconosciuta nel mondo come esempio di impresa moderna, con un’offerta di soluzioni diversificate e innovative, nel rispetto dell’ambiente e della sicurezza delle persone. Siamo ben felici di portare queste competenze anche nel nuovo stabilimento che sorgerà a Bari, per contribuire alla crescita delle persone e allo sviluppo del territorio”, aggiunge Veronica Squinzi, amministratore delegato Mapei.

Il gruppo con base a Milano ha consolidato negli anni la sua presenza nel Sud Italia grazie a una rete di vendita altamente efficiente e qualificata, ha un legame particolare con la regione Puglia dove, dal 2007, ha aperto una filiale commerciale a Lecce. Dotata di uno showroom dedicato a progettisti e imprese di costruzione e di un’academy diventata punto di riferimento per l’intero territorio per l’offerta formativa grazie alla stretta collaborazione con gli ordini professionali territoriali. A Bari Mapei ha anche contribuito con una sponsorizzazione tecnica al restauro del Teatro Petruzzelli, colpito da un grave incendio, mettendo a disposizione i propri laboratori di ricerca e sviluppo, i propri tecnici e individuando e fornendo i prodotti e le soluzioni più innovative per risolvere le problematiche emerse nelle diverse fasi di restauro.