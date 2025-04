Makita a Issa Pulire 2025 con la nuova monospazzola XGT

Makita conferma la sua presenza a Issa Pulire 2025 (Stand A19 – B20, Padiglione 8), la principale fiera internazionale dedicata alla pulizia professionale e alla sanificazione, in programma dal 27 al 29 maggio presso la Fiera di Milano a Rho.

Specializzato in elettroutensili, Makita si distingue anche nel settore del cleaning professionale, con aspiratori a traino e a zaino, robot aspiratori, scope elettriche, spazzatrice, soffiatori/aspiratori e numerosi altri utensili tecnologicamente all’avanguardia, silenziosi e in grado di operare in ambienti che necessitano di un’accurata gestione delle polveri.

In fiera, Makita presenterà diversi modelli della linea Cleaners, offrendo ai visitatori la possibilità di scoprire soluzioni innovative per ogni esigenza di pulizia, dalla manutenzione di grandi superfici industriali alle applicazioni più specifiche e accurate.

Protagonista di questa edizione di Issa Pulire sarà, in particolare, la nuova monospazzola XGT PS001GM101, alimentata dalla potente batteria 40Vmax e dotata di motore brushless ad alte prestazioni.

Candidato al concorso “Product of the Year 2025”, questo modello si distingue per leggerezza, ergonomia e versatilità: è compatibile con una vasta gamma di spazzole e tamponi, ideale per trattare superfici diverse come legno, pietra, resina e laminato.

La testa flessibile, il controllo elettronico della velocità, il paraspruzzi regolabile e il sistema di sostituzione rapida degli accessori senza l’uso di attrezzi rendono la nuova monospazzola Makita la soluzione ideale per chi cerca efficienza, sicurezza e risultati professionali ineccepibili.

L’illuminazione LED integrata e la protezione XPT contro polvere e acqua completano un prodotto pensato per durare anche nelle condizioni più impegnative, rispondendo alle rigide necessità degli operatori del cleaning professionale.