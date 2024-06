Magnetti Building, azienda del Gruppo Grigolin, specializzata nella prefabbricazione e nella fornitura di soluzioni complete e a ridotto impatto ambientale, ha presentato il suo primo Bilancio di Sostenibilità.

Il documento, volto a garantire la massima trasparenza verso tutti gli stakeholder, testimonia l’impegno costante dell’azienda verso un approccio responsabile e segna un punto di partenza di un percorso preciso che detta gli obiettivi di breve, medio e lungo periodo che la storica impresa di Carvico è determinata a realizzare.

Persone, ambiente e ricadute sociali territoriali: le migliorie del 2024

Persone

La totalità dei dipendenti di Magnetti Building (167) è assunta a tempo indeterminato: l’obiettivo è garantire sicurezza lavorativa e motivazione, riducendo il turnover e costruendo una cultura aziendale solida.

Dopo il bonus extra – in aggiunta al premio di produzione – riconosciuto lo scorso aprile a tutti i lavoratori, l’azienda ha deciso, a partire da quest’anno, di garantire a tutti il servizio mensa gratuito.

Sono stati stanziati inoltre 100 mila euro che verranno utilizzati per finanziare formazione aggiuntiva a quella obbligatoria: le attività verranno integrate in una ottica «tailor made», sulla base delle skills e obiettivi di crescita di ciascuno. Avviate poi le attività di ristrutturazione degli spazi, per fornire a dipendenti e stakeholder una nuova esperienza aziendale, grazie ad un ambiente di lavoro moderno e confortevole, progettato per migliorare il loro benessere e la loro produttività.

Le attività di riqualificazione riguarderanno: la creazione di un giardino a uso dei dipendenti, di uno spazio espositivo per i clienti e di uno spazio eventi esterno, la ristrutturazione della mensa per renderla non solo un luogo funzionale, ma sempre più uno spazio di aggregazione, lo sviluppo di uno spazio multifunzionale per eventi e riunioni, la riqualificazione degli ingressi. Una prima parte degli spazi rinnovati verrà già inaugurata a settembre, la fine dei lavori è prevista per il 2025.

L’impatto ambientale

Magnetti Building adotta da sempre un modello di «fabbrica a ciclo chiuso», che garantisce il riutilizzo di materie prime seconde nello stabilimento per nuove produzioni.

Per ridurre il proprio impatto dal punto di vista energetico, sono iniziati proprio in questi giorni, i lavori di installazione di un nuovo impianto fotovoltaico che, una volta in funzione, garantirà una produzione energetica pari a 500 kWp e che va ad aggiungersi a quello già attualmente in funzione, abbattendo i costi e risparmiando risorse.

Ricadute sociali sul territorio

Prosegue la collaborazione con la casa circondariale di Bergamo (con il sostegno ai laboratori interni di sartoria e pasticceria e la prima sperimentazione grazie alla quale un detenuto ha potuto iniziare il suo percorso lavorativo all’interno dell’azienda); partita anche una nuova partnership con l’associazione Aiuto Donna, che lavora con le donne vittime di violenza, per avviare attività di formazione e sensibilizzazione interna su queste tematiche.

Attivata una importante collaborazione con Dynamo Camp (l’organizzazione che da oltre diciassette anni offre gratuitamente programmi di “Terapia Ricreativa Dynamo” a bambini e ragazzi con patologie gravi o croniche e alle loro famiglie): i dipendenti di Magnetti Building potranno accedere ad appositi corsi di formazione per diventarne volontari e le ore dedicate all’attività di supporto verranno conteggiate e retribuite come normali ore di lavoro.

Magnetti Building infine, metterà gratuitamente a disposizione di Dynamo Camp le proprie competenze, per eventuali attività di riqualificazione degli spazi in cui si svolgono le attività.

L’amministratore delegato di Magnetti Building, Benedetta Grigolin

«La sostenibilità è una leva fondamentale del business, una componente integrante della nostra capacità di generare valore, al centro dei nostri interessi, al pari di fatturato e marginalità. Abbiamo adottato questo approccio da tempo, elaborandolo in senso ampio: non ci riteniamo sostenibili solo perché utilizziamo energia proveniente da fonti rinnovabili, sosteniamo anche un uso responsabile di risorse e un corretto approvvigionamento, il riutilizzo e valorizzazione dei materiali di scarto. Monitoriamo e gestiamo l’impatto sociale che ha l’impresa internamente e nel territorio in cui insiste, siamo impegnati nei temi dell’inclusività, della crescita e dell’equità distributiva. Ma non solo: lavoriamo in maniera sinergica con i nostri clienti, fornitori e gli stakeholder che insistono nel territorio circostante per una sostenibilità diffusa, attraverso azioni concrete e misurabili. Continueremo a investire nelle persone, nell’ambiente e nelle tecnologie innovative per costruire un futuro più prospero per tutti».

Il Bilancio di Sostenibilità

Governance

Magnetti Building nel 2023 ha reinvestito l’89% del valore generato nel sistema di imprese delle filiere di fornitura, tra i collaboratori, i finanziatori di capitale e nella pubblica amministrazione.

Prodotti, Clienti, Fornitori

Magnetti adotta un modello di «fabbrica a ciclo chiuso» in cui, grazie a un impianto di riciclo all’avanguardia, gli scarti di calcestruzzo vengono riutilizzati internamente per nuove produzioni. Ha ottenuto otto certificazioni Epd (Environmental Product Declaration); i prodotti oggetto delle certificazioni corrispondono all’80% della produzione dell’azienda. Infine: il 70% dei fornitori dello stabilimento di produzione sono locali (scelti sulla base di una valutazione oggettivi e nel rispetto degli standard definiti dal Codice Etico aziendale); con loro sono state avviate collaborazioni per il riutilizzo degli sfridi di produzione. I 167 dipendenti sono tutti assunti con contratto a tempo indeterminato. Nel 2023 sono state erogate 1.307 ore di formazione (+43,6% rispetto al 2022); le attività si sono focalizzate sui temi riguardanti salute e sicurezza (nel 2023 si è registrato un calo del 50% degli infortuni rispetto all’anno precedente), competenze tecniche, codice etico e diritti umani. Due importanti attività sono state inoltre avviate: il progetto Academy, volto a valorizzare il contributo delle giovani generazioni, e un programma di formazione specifico sulle tematiche di Diversity & Inclusion.

Ambiente

Magnetti Building si impegna a usare responsabilmente le risorse energetiche e ad adottare strategie per mitigare il suo impatto sull’ambiente. Nel 2023, studiando nuovi cicli di produzione, l’azienda ha registrato un consumo totale di energia pari a 22.981,4 GJ, con una diminuzione del 24% rispetto al 2022 e del 41% rispetto al 2021.