L’abitazione è più grande con il design

Terrazzi e balconi sono uno Spazio sempre più desiderato dagli italiani. Anche perché possono diventare estensioni in cui vivere, oppure da trasformare in un locale di servizio. A patto di mantenere estetica e comfort.

Più luce in casa con la veranda minimal. La primavera è alle porte, è tempo di pensare (o ripensare) alle verande. Si riafferma il trend nato nel 2020: la casa cambia, si trasforma, e diventa sempre di più lo specchio di chi ci abita, Spazi esterni compresi.

Che, anzi, a maggior ragione si trasformano un’estensione dell’indoor, sradicando la tradizione e diventando tutti da vivere.

Una volta i terrazzi erano uno Spazio per stare esclusivamente all’aria aperta, fra piante e vegetazione per chi ne aveva la possibilità, ma solamente durante la bella stagione. A volte erano bistrattate e utilizzate come ripostiglio d’inverno.

Da qualche anno a questa parte, invece, si è rivoluzionato il concetto e la veranda per terrazzi e balconi si è trasformata in un’estensione, un’altra stanza della casa, diventando quasi protagonista al pari degli altri ambienti, sia per l’estate che per l’inverno.

Il trend

Le verande di oggi hanno tendenze specifiche, come i capi d’abbigliamento, per diventare qualcosa che possa durare nel tempo. Per il 2024 le caratteristiche sono state già definite: lo Spazio che una volta apparteneva all’outdoor ora può essere chiuso (ma pronto ad aprirsi

all’occorrenza), e luminoso.

Le linee degli infissi e dei serramenti devono essere sottili, quasi impercettibili e pulite, quindi resistenti a ogni avversità atmosferica, come vento, pioggia e grandine. E gli Spazi è meglio se sono anche insonorizzati per garantire la totale tranquillità.

E, preferibilmente, con un sistema antifurto. Ultimo, ma non meno importante, l’aspetto legato alla sostenibilità: dai materiali, di riciclo ed ecosostenibili, al riSparmio energetico con isolanti, per mantenere sia il caldo che il freddo in base alle esigenze.

La veranda, insomma, può trasformarsi in qualsiasi cosa il padrone di casa voglia: una serra per accogliere le piante per chi ha il pollice verde, un salotto dove far accomodare gli ospiti, una stanza relax che si può aprire per immergersi ancora di più nella natura

del proprio giardino, o per respirare aria fresca sul balcone. Un’area relax per la famiglia o per stare soli.

Oppure anche un’estensione della cucina, per chi vuole uscire dal resto della casa, ma stare ai fornelli. Ancora: la veranda può trasformarsi in una stanza giochi per i più piccoli, in un ufficio per mettersi al lavoro in tutta pace. Sono tante, insomma, le soluzioni che sono state pensate e altrettante offerte, per godere del comfort della propria abitazione a 360 gradi.

Finstral: penta, cubo e classic

Tre diversi stili, funzioni ad hoc e versatilità: Finstral con le verande ci sa fare e ha proposto tre soluzioni che possono accontentare tutti i clienti, anche quelli più esigenti. Penta è essenziale, con profili sottili e un tetto in vetro: gli angoli realizzati con lastre di vetro strutturale a gradino permettono un efficace deflusso dell’acqua ed evitano l’accumulo di polvere. La veranda ha una struttura in alluminio, con eccezionali valori isolanti grazie ai profili dal nucleo in Pvc, caratteristica che solo l’azienda offre.

All’esterno utilizza l’alluminio, mentre per il lato interno si può scegliere tra metallo e Pvc. Le aperture con estetica a tutto vetro, inoltre, conferiscono alla veranda un design essenziale e moderno e sono facili da pulire.

Lo spessore dei profili è di soli 5 centimetri. Altra soluzione è Cubo, con profili sottili e si presenta con un tetto piano, perfettamente termoisolato e che eventualmente può essere prolungato a copertura della terrazza e (a scelta) dotato di aperture. All’esterno presenta un rivestimento in alluminio, sul lato interna la veranda offre la possibilità di scegliere tra alluminio, Pvc, legno o ForRes.

Per entrare e uscire agevolmente dalla veranda sono proposte grandi aperture scorrevoli o a libro, disponibili anche con estetica a tutto vetro. I sistemi oscuranti ideali sono regolabili: vetri isolanti di elevata qualità, frangisole integrati, persiane scorrevoli.

La versione Classic è elegante, versatile e disponibile in numerose forme: grande, piccola o ad angolo. Con questa tipologia di veranda le variabili possono essere tante. Presenta finestre con listelli dall’estetica tradizionale, vetri satinati per il tetto o ferramenta di sicurezza.

L’ultima parola spetta al cliente, che decide per l’aspetto. Il rivestimento in esterno è sempre in alluminio, mentre sul lato interno i profili sono in Pvc goffrato o satinato nella gamma di colori Finstral.

Questa tipologia può adattarsi al meglio sia agli edifici moderni sia a quelli tradizionali: i profili dalle linee sottili si integrano armonicamente a tutto.

Le soluzioni di internorm

Finestre, infissi e materiali: Internorm ha tutto e si adatta a qualsiasi costruzione, che va a pari passo con i desideri di chi vuole chiudere la propria veranda per ricreare una stanza. Pvc, Pvc-alluminio, legno-alluminio, doppie finestre sono le alternative proposte: è possibile ottenere ottenerle nelle più svariate soluzioni e design.

Per esempio, finestre con telaio a scomparsa, telai complanari oppure squadrati, oppure affacci con profili arrotondati di telaio e battente, per adattarsi a ogni stile architettonico e al design della vostra casa.

Tutte le proposte hanno un’elevata protezione antieffrazione, ottimo isolamento termico e sono antirumore. Internorm pone grande enfasi sul design sofisticato e la ricerca della qualità in ogni dettaglio.

Basti pensare ai numerosi accessori per finestre offrono innumerevoli possibilità di progettazione, con maniglie in un’ampia varietà, ma anche ferramenta di design. Non solo estetica, ma anche praticità, garantendo una facile pulizia del prodotto.

Internorm realizza anche elementi architettonici di grandi dimensioni e personalizzati. Grazie ai materiali più appropriati, le finestre si possono realizzare in diversi stili. Studio è il nome della linea con questo stile architettonico minimalista e stile abitativo ridotto all’essenziale.

Home Pure è il nome per infissi che puntano a creare Spazi inondati di luce come all’aperto, con linee nette e design moderno. E le finestre della linea Home Soft puntano al comfort abitativo, anche per abitazioni al di fuori dallo Spazio cittadino.

