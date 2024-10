La tradizionale tegola portoghese si rinnova con nuove forme e colori

Vardanega Isidoro ha ideato CoppoDoc, un’evoluzione della tegola portoghese, disponibile in diverse tonalità. Non teme precipitazioni anche intense e risulta di più facile posa.

Possagno (Treviso) è una cittadina famosa per due motivi: è stata la culla di Antonio Canova, celebrato scultore neoclassico, ed è essere la patria del laterizio di copertura, cioè tegole e coppi.

Una storica azienda di Possagno è Vardanega Isidoro, che da oltre 70 anni realizza coperture e rivestimenti per tetti, interpretandole alla luce delle innovazioni tecniche e tecnologiche per realizzazioni sempre più affidabili e durature.

La mission di Vardanega è quella di introdurre una costante innovazione a uno dei prodotti più tradizionali del mondo dell’edilizia, il coppo, attraverso lo studio di nuove forme geometriche e innovative colorazioni.

Coppodoc 1 di 2

CoppoDoc, evoluzione della tegola portoghese

Da questa visione della evoluzione della tegola è nato CoppoDoc. Per crearlo, Vardanega è partita dalla tradizionale tegola portoghese, ma l’ha resa più grande e ancora più pratica.

Il CoppoDoc è un innovativo sistema di copertura che fonde le caratteristiche peculiari della tegola portoghese a una struttura che esalta la forma del coppo fornendo, allo stesso tempo, un ineguagliabile canale di sfogo per le acque meteoriche.

Un ulteriore plus che la caratterizza è la semplicità e velocità nella posa, per un risparmio di tempo per il posatore e una riduzione dei costi per il committente.

Disponibile in cinque colorazioni per assecondare gusti e necessità architettoniche, che vanno dalle colorazioni rosse tradizionali al nero, passando per colori sfumati e varianti antichizzate, CoppoDoc è una soluzione che unisce funzionalità a estetica e che assicura un risultato pregiato e durevole, tanto che è garantito per 30 anni.

Vardanega Isidoro

Vardanega Isidoro si è innovata anche a livello commerciale: negli ultimi anni ha ampliato la rete commerciale, che ora è presente capillarmente nel territorio nazionale con area manager e agenti con solide competenze professionali di settore.

L’azienda è in grado di supportare prontamente rivendite edili e clienti privati in tutte le richieste tecniche, estetiche o di disponibilità di materiale.

di Franco Saro