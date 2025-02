Per chi vuole mantenere ordine negli spazi aperti e si domanda come stabilizzare la ghiaia nei vialetti, su sentieri e superfici decorative, Easihold è la soluzione ideale.

Grazie alla sua formula brevettata, Easihold penetra in profondità nei ciottoli e nei granulati, creando un legame duraturo che protegge le superfici da macchie e scolorimenti, donando al contempo un effetto brillante che esalta la bellezza naturale.

Distribuito da Granulati Zandobbio, questo innovativo legante, è in grado di trasformare i tuoi ambienti esterni in spazi stabili, ordinati ed eleganti, migliorando sia l’estetica che la funzionalità degli spazi aperti. Easihold può rivoluzionare il modo in cui gestire il giardino e le aree decorative.

Come si applica

Easihold può essere applicato tramite due metodologie:

Metodo Spray: agitare il flacone, versare il prodotto nello spruzzatore (preferibilmente

un dispositivo airless) e applicarlo uniformemente su superfici pulite e asciutte. Dopo il

primo strato, rastrellare le pietre per esporre il materiale non coperto, ripetendo

l’applicazione e compattando la superficie per ottenere la massima adesione.

Metodo Miscelazione: mescolare Easihold con le pietre in un rapporto di 1:25 fino a

ottenere una copertura uniforme, quindi versare e compattare il composto nell’area

desiderata.

Il processo di stabilizzazione

Questo innovativo prodotto, completamente ecologico e privo di sostanze tossiche, agisce attraverso un semplice processo: dopo l’applicazione, l’acqua contenuta in Easihold evapora, facendo sì che le particelle si leghino saldamente alle pietre. Il risultato è una superficie decorativa che mantiene il suo aspetto naturale e armonioso, resistente alle intemperie e al gelo, e pensata per durare nel tempo.

Per ottenere i migliori risultati, è essenziale applicare Easihold in assenza di pioggia e con temperature superiori a 7°C, garantendo almeno 48 ore di clima caldo e asciutto. Il prodotto è ideale per vialetti, sentieri e aree pedonali decorative, non è consigliato per i vialetti carrabili.

Campi di Applicazione

Easihold è la scelta ideale per questo tipo di applicazioni:

Vialetti e sentieri : rende le superfici pedonali stabili e resistenti, perfette per giardini, parchi e aree residenziali.

: rende le superfici pedonali stabili e resistenti, perfette per giardini, parchi e aree residenziali. Bordure e aiuole : definisce i bordi di aiuole e giardini, evitando la dispersione del granulato e mantenendo un aspetto curato.

: definisce i bordi di aiuole e giardini, evitando la dispersione del granulato e mantenendo un aspetto curato. Terrazze e cortili : trasforma terrazze e cortili con pavimentazioni in granulato, creando spazi esterni pedonali accoglienti e facili da mantenere.

: trasforma terrazze e cortili con pavimentazioni in granulato, creando spazi esterni pedonali accoglienti e facili da mantenere. Piscine e fontane : crea bordi sicuri e antiscivolo attorno a piscine e fontane.

: crea bordi sicuri e antiscivolo attorno a piscine e fontane. Giardini rocciosi e paesaggistici: crea effetti scenografici unici.

Easyhold è un prodotto distribuito da Granulati Zandobbio S.p.A.