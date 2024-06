La porta d’ingresso design di ThermoSafe con anima tech

La porta d’ingresso design ThermoSafe Decoral è proposto con cinque diverse superfici e un’estetica curata nei minimi dettagli. Ma offre anche un sistema di sicurezza all’avanguardia.

Un ingresso di design aggiunge un tocco speciale all’abitazione. Ma, oltre all’estetica, deve garantire anche sicurezza. È il caso della porta d’ingresso ThermoSafe Decoral, new entry tra le proposte di Hörmann.

Il portoncino si presenta come una soluzione in grado di conferire personalità alla zona d’ingresso delle abitazioni, con telai neri che incorniciano finiture esclusive, contraddistinte da un effetto materico e trasferite sulla superficie in alluminio verniciato della porta grazie a un processo di rivestimento brevettato.

Studiata per elevare l’intonazione estetica delle più diverse strutture architettoniche, ThermoSafe Decoral è proposta nello specifico in cinque diverse superfici: Cemento, con toni neutri e delicati, Rusty Patina, per un impatto visivo dalla vivida energia cromatica, Quercia Selvatica, Legno di Fienile e Legno di Fienile grigio, che evocano le calde texture del legno.

In 18 motivi della porta d’ingresso design

Dotata di una forte impronta di design, accentuata dalla complanarità tra anta e telaio su entrambi i lati, la nuova porta Hörmann è proposta in 18 originali motivi ed è caratterizzata da maniglie a elevato valore, dalle linee contemporanee e disponibili in acciaio, color nero in abbinamento ai telai, o nelle cinque finiture che contraddistinguono la porta.

Accanto a un’estetica curata nei più piccoli particolari, ThermoSafe Decoral garantisce performance tecniche ai vertici di categoria. Grazie al massiccio battente complanare in alluminio, spesso 73 millimetri, con infrastruttura metallica, e al telaio sempre in alluminio spesso 80 ì millimetri, entrambi a taglio termico e a doppia superficie di battuta, questo modello raggiunge infatti un valore di isolamento termico fino a 0,8 W/(m²xK) ed è quindi in grado di soddisfare appieno i requisiti delle porte d’ingresso utilizzabili nelle case a basso consumo energetico.

La porta d’ingresso con serratura anti scasso

Estremamente evoluta anche dal punto di vista della sicurezza, la nuova porta d’ingresso Hörmann è proposta, di serie, con equipaggiamento RC 3 e serratura di sicurezza a cinque punti, che la rendono capace di resistere a tentativi di effrazione con utensili come cacciaviti, pinza e cunei, per un tempo utile a far desistere ogni ladro.

Non solo: la finestratura, nel caso di inserimento all’interno della porta, è realizzata in vetro stratificato antischegge spesso 8 millimetri che, grazie a una speciale pellicola interna che trattiene le schegge in caso di rottura del vetro, protegge persone e oggetti nelle zone antistanti la porta, sia all’interno che all’esterno dell’abitazione.

Motorizzazione

Il portoncino può essere dotato anche di motorizzazione con tecnologia BiSecur, un sistema

che utilizza una codifica estremamente sicura, Aes 128, crittografia impiegata anche per l’online banking, e può essere aperto in modo semplice e smart, anche tramite inserimento di codice, lettore di impronte digitali o smartphone.

La nuova linea di portoncini può essere configurata attraverso il sito web dell’azienda. Ha una garanzia di dieci anni ed è, come tutti i prodotti Hörmann, oggetto di un ciclo produttivo impostato su severi criteri ecologici.

Tra le altre iniziative a tutela del pianeta, l’azienda copre il suo fabbisogno energetico al 100% con elettricità verde, riducendo di migliaia di tonnellate le emissioni di Co2.

di Franco Saro