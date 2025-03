Kit per porte acustiche Eclisse: meno rumore e più stile

Eclisse offre diverse tipologie di kit di porte acustiche per l’abbattimento dei rumori. Le porte sono studiate per aperture a scomparsa con o senza stipiti, oppure scorrevoli: consentono una riduzione dei suoni fino a 38 dB.

Oltre a pareti e soffitti, anche l’isolamento acustico dell’elemento porta concorre a creare un ambiente tranquillo e privo di disturbi. Per questo Eclisse ha studiato nuove soluzioni per porte insonorizzate adatte a soddisfare diverse esigenze di stile.

Le soluzioni, disponibili sia per porte scorrevoli che a battente, comprendono un kit completo di componenti in grado di garantire elevate performance di abbattimento acustico.

Più comfort

Le porte acustiche sono progettate specificatamente per attenuare i rumori e le onde sonore tra le stanze, rendendole ideali per contesti residenziali o commerciali.

Nelle strutture ricettive, come gli alberghi, sono cruciali per assicurare il massimo comfort agli ospiti. In casa, invece, una porta che offre isolamento acustico può aiutare a contenere i rumori provenienti da una stanza, per esempio un ambiente dedicato alla musica e allo svago.

Porte acustiche a scomparsa con stipiti

Eclisse offre diverse tipologie di kit per l’abbattimento acustico.

Quello per porte a scomparsa con stipiti consente un abbattimento acustico pari a 38 dB e comprende un pannello porta fonoisolante da 40 millimetri di spessore, con finiture noce tanganika semilavorato o laccato Ral a richiesta.

Il kit comprende, inoltre, stipiti e coprifili con lavorazioni specifiche, due coppie di magneti che tengono la porta in chiusura, guarnizioni e dossi da applicare in fase di posa, disponibili in bianco e nero.

Infine, completano il kit paraspifferi dedicati, che si attivano all’aprirsi e chiudersi della porta.

Il kit per porte a scomparsa con stipiti è compatibile con i controtelai Eclisse Unico, Luce ed Ewoluto.

Porte acustiche senza stipiti

Il kit per porte scorrevoli acustiche senza stipiti consente invece un abbattimento acustico pari a 34 dB e comprende un pannello porta fonoisolante da 40 millimetri, fornito di serie con le lavorazioni necessarie per l’applicazione degli accessori e disponibile con finitura grezza con primer o laccata opaca nei colori Ral.

Le guarnizioni acustiche, in bianco e in nero, sigillano superiormente e verticalmente la porta, mentre i paraspifferi sono inseriti nelle fresate del pannello porta e sono regolabili in discesa, in salita e in inclinazione, per offrire una pressione omogenea su tutta la lunghezza.

Si alzano e si abbassano a ogni apertura e chiusura della porta. Questo kit è compatibile con i controtelai Eclisse Syntesis Line e Luce.

Porte acustiche battenti filomuro

Per finire, Eclisse propone anche un kit per porte battenti filomuro acustiche, che consente un abbattimento acustico pari a 33 dB e comprende un pannello porta fonoisolante da 45 millimetri. Il pannello è disponibile grezzo con primer o laccato opaco nei colori Ral.

Le guarnizioni acustiche sono da applicare in fase di posa. Anche in questo caso il paraspiffero è inserito nella fresata inferiore del pannello. Questo kit è compatibile con i telai Eclisse Syntesis Line battente.

di Sara Giusti