Ispezione degli impianti fotovoltaici più rapida e semplice con Flir

Flir (società di Teledyne Technologies) ha presentato la sua nuova gamma di soluzioni per l’ispezione degli impianti fotovoltaici e per accelerare l’installazione e la manutenzione dei pannelli nei parchi solari, negli edifici commerciali e residenziali.

I tecnici possono così verificare le prestazioni e la sicurezza degli impianti solari installati, monitorare e mantenere impianti fotovoltaici su larga scala e verificare la qualità dei pannelli solari durante la produzione.

A causa della crescita esponenziale della domanda di tecnologia fotovoltaica, oltre ad aumentare la produttività dei test, i tecnici devono verificare la conformità alle più recenti normative di sicurezza, la facilità di documentazione e condivisione dei risultati (anche direttamente dal campo) e l’approvvigionarsi con strumenti robusti e dotati di schermi di facile lettura alla luce diretta del sole.

Per aiutare a superare queste sfide, la nuova gamma di soluzioni Flir comprende:

misuratore a pinza per pannelli solari CM78-PV CAT III 1.500 V DC con termometro IR integrato e connettività METERLiNK

per pannelli solari CM78-PV CAT III 1.500 V DC con termometro IR integrato e connettività METERLiNK misuratore di irraggiamento e temperatura per pannelli solari PV78 con sensore di inclinazione e connettività METERLiNK

per pannelli solari PV78 con sensore di inclinazione e connettività METERLiNK tester per pannelli solari PV48 e tracciatore di curve I-V con funzione di misurazione della temperatura

PV48 e tracciatore di curve I-V con funzione di misurazione della temperatura kit di diagnostica per pannelli solari PV-KIT-1 con pinza, misuratore di irraggiamento e cavi di prova

PV-KIT-1 con pinza, misuratore di irraggiamento e cavi di prova kit professionale per pannelli solari PV-KIT-2 con pinza, misuratore di irraggiamento, tester per pannelli e termocamera a infrarossi (IR).

«Volevamo offrire a chi svolge attività di collaudo e ispezione un modo più semplice e veloce per verificare le prestazioni dei pannelli solari durante i sopralluoghi, l’installazione dei pannelli e la manutenzione degli impianti fotovoltaici», afferma David Ko, Product Manager di Flir.

«Gli utilizzatori dei nostri nuovi strumenti per pannelli solari possono sfruttare funzionalità che includono la misurazione della potenza e delle prestazioni in corrente continua delle stringhe solari, la localizzazione e l’identificazione sicura dei componenti surriscaldati, la misurazione istantanea per determinare le prestazioni dei pannelli e la misurazione dell’irraggiamento solare e della temperatura dei pannelli, oltre che la direzione dell’array e l’inclinazione».