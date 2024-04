Isolamento termico a cappotto Thermix

Cugini, storica azienda bergamasca, presenta Thermix, sistema di isolamento termico a cappotto che ha superato anche i test più severi. Cugini si è affermata come punto di riferimento per il settore delle malte premiscelate.

L’azienda ha raggiunto un elevato grado di specializzazione nella produzione di adesivi rasanti per sistemi di isolamento termico a cappotto, per realizzare nuovi edifici a basso consumo energetico e per l’efficientamento di immobili in fase di ristrutturazione.

Il sistema Thermix ha ottenuto, inoltre, il certificato di conformità del controllo di produzione di fabbrica 0970-cpr-0159/ce/fpc22, che permette la marcatura Ce dell’intero kit a garanzia di elevate prestazioni.

La soluzione è certificata da Itc Cnr con classe di reazione al fuoco B-s1-d0, in accordo all’Uni En 13501-1 ed è quindi conforme ai requisiti per la sicurezza antincendio delle facciate.

Ademix P200, adesivo e rasante e base del sistema Thermix, si fregia anche del prestigioso marchio di qualità rilasciato da Itc Cnr, dopo averne accertata la sua conformità alle prestazioni richieste dalle norme Ead 040083-00-0404.