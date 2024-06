Industrie Cotto Possagno scalda i motori: arriva l’Evento Progettisti

Industrie Cotto Possagno scalda i motori, in previsione dell’Evento Progettisti dal tema Innovazione, Sostenibilità e Design Creativo a Misano, il prossimo 20 giugno.

Sempre più punto di riferimento per i progettisti, Industrie Cotto Possagno si “racconterà”, presso il prestigioso World Circuit Marco Simoncelli di Misano, il 20 giugno prossimo, durante l’Evento dal tema Innovazione, Sostenibilità e Design Creativo.

Evento Progettisti dal tema innovazione

L’incontro, che vedrà la partecipazione di oltre 200 architetti e progettisti della zona di Rimini e delle Marche, si preannuncia un’occasione unica per rapportarsi con un target interessante e interessato. Una giornata ricca di spunti, che prevede anche un tour personalizzato dell’Autodromo, con la presenza come sponsor di prestigiose aziende italiane. Cotto Possagno, con un corner dedicato, avrà la possibilità di mostrare alcuni prodotti di punta e di intrattenere la platea dei presenti con uno speech relativo alla progettazione e alla realizzazione di soluzioni con tetti fotovoltaici, con un accenno alla rispondenza delle soluzioni ai vincoli normativi delle sopraintendenze.

La presenza del fotovoltaico sul tetto

La presenza del fotovoltaico sul tetto non è più percepita come un fattore di disturbo visivo ma come un’evoluzione dello stile costruttivo, accettata dalla sensibilità collettiva.

L’attenzione sarà quindi focalizzata sulle modalità con cui i pannelli fotovoltaici sul tetto sono inseriti negli edifici che li ospitano e nel paesaggio circostante.

Cotto Possagno unisce la qualità di un coppo e di una tegola in cotto all’efficienza di un impianto fotovoltaico, mantenendo pressoché immutato l’aspetto estetico delle coperture in cotto, che da secoli caratterizzano i paesaggi del nostro Paese. Tali sistemi assumono particolare interesse in caso di vincoli di natura storico monumentale o paesaggistica. Non solo un fotovoltaico ma un sistema tetto ventilato con tutti i plus di una costruzione “a secco”.

L’evoluzione della tecnologia ha portato a sistemi ancora più integrati che integrano nel coppo o nella tegola un pannello in silicio monocristallino di colore “coppo”, completamente a scomparsa. Utile in contesti di vincoli di natura storica e monumentale particolarmente stringenti.

Per maggiori informazioni ed iscrizioni: https://www.infoprogetto.it/prodotto/edilizia-sostenibile-e-design-creativo-una-visione-futuristica-5/