In Polonia la luce naturale è protagonista con i serramenti Fakro

L’architetto Łukasz Weirauch, titolare del brand Luxury House, ha progettato l’abitazione in cui vive come edificio-manifesto della propria attività. Protagonista la luce naturale che, grazie ai serramenti Fakro, può invadere gli ambienti interni per il massimo comfort abitativo.

«Le superfici trasparenti svolgono un ruolo chiave in questo progetto. Quando mia moglie ed io siamo riusciti ad acquistare il terreno dei nostri sogni, ho subito capito che avrei dovuto prevedere numerose aperture vetrate, per godere della bellezza della natura che circonda la casa», spiega l’architetto.

Le grandi porte scorrevoli Fakro Innoview HST rivolte verso il giardino e le finestre verticali Fakro Innoview, distribuite lungo tutte le facciate, aprono costantemente nuove visuali verso il paesaggio e facilitano l’ingresso dei raggi solari.

Anche la copertura è punteggiata da aperture che consentono l’ingresso della luce zenitale: sono infatti state installate le finestre da tetto Fakro FTP-V.

Nelle calde giornate estive, le finestre da tetto Fakro FTP-V possono essere aperte per attivare la ventilazione naturale, permettendo la fuoriuscita dell’aria più calda. Nei periodi più freschi, queste soluzioni consentono invece un ottimale ricambio d’aria.

Le dimensioni e la posizione di tali modelli sono stati accuratamente scelti in modo da poter prolungare sulle falde la scansione delle finestre verticali in facciata.

«Le finestre da tetto FTP-V illuminano la cucina e il corridoio, svolgendo anch’esse un ruolo molto importante per il contenimento dei consumi energetici. Sono infatti esposte verso nord, quindi offrono una notevole illuminazione diffusa durante tutto il giorno, senza che la luce solare penetri direttamente attraverso esse».

I serramenti Fakro

La residenza dell’architetto Weirauch a Młynisko (Polonia) presenta molteplici soluzioni Fakro:

diversi modelli di finestre e portefinestre verticali Innoview , con apertura singola e doppia ad anta-ribalta (dimensioni massime 2.500 x 2.500 mm)

, con apertura singola e doppia ad anta-ribalta (dimensioni massime 2.500 x 2.500 mm) portefinestre con apertura alzante-scorrevole Innoview HST (5.092 x 2.550 mm)

(5.092 x 2.550 mm) finestre da tetto FTP-V

Finestre e portefinestre Innoview e Innoview HST

I telai delle soluzioni Innoview e Innoview HST sono tutti realizzati con legno accuratamente selezionato e trattato per esaltarne le proprietà di resistenza meccanica e all’umidità: essi presentano una superficie perfettamente liscia e senza giunzioni visibili che esalta la luminosità del materiale.

Il rivestimento esterno in alluminio conferisce invece un’ottima durabilità e contribuisce a connotare ulteriormente la personalità contemporanea dell’edificio.

Le grandi dimensioni (fino a 12 metri di larghezza e 2,8 metri di altezza) creano viste panoramiche uniche, favoriscono la penetrazione della luce naturale e facilitano gli spostamenti.

Lo spessore dei profili (92 mm) e le vetrocamere a doppia intercapedine restituiscono prestazioni al top: trasmittanza termica Uw fino a 0,70 W/m2K e insonorizzazione Rw fino a 45 dB.

L’azionamento delle ante avviene senza sforzo ed è estremamente silenzioso. L’impiego di componenti in acciaio di altissima qualità, infine, concorre all’elevata sicurezza antieffrazione (classe RC2 per tutta la struttura del serramento).

Finestre da tetto FTP-V

Fakro FTP-V è invece fra le più classiche finestre da tetto, idonea all’installazione su falde con pendenza compresa fra 15 e 90 gradi.

Le cerniere a metà del battente unico (rotazione 180 gradi) dispongono di un sistema di bloccaggio per agevolare la pulizia della parte esterna dell’anta.

Il telaio è realizzato con legno di pino senza nodi, incollato a strati e impregnato sottovuoto, rifinito con doppia mano di vernice protettiva all’acqua.

Le tecnologie thermoPro (per il contenimento dei consumi energetici) e topSafe (per la sicurezza antieffrazione) sono di serie.

La tenuta agli agenti atmosferici è assicurata da quattro guarnizioni di tenuta, con possibilità di ventilare il locale anche con l’anta completamente chiusa grazie al sistema V40P, che consente un ricambio dell’aria fino a 49 m3/h.

L’impiego della vetrocamera U3 permette alle finestre da tetto FTP-V di raggiungere una trasmittanza termica Uw = 1,3 W/m2K e un isolamento acustico di 32÷35 dB.

LA SCHEDA

Tipologia: edificio residenza unifamiliare

Località: Młynisko (Polonia)

Architetto: Łukasz Weirauch

Prodotti: finestre verticali e da tetto Fakro

Modelli: Innoview, Innoview HST, FTP-V

Serramentista: Alando Centrum Okien i Drzwi