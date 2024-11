Il nuovo box doccia Tamanaco leggero e facile da installare

Il nuovo box doccia Slim, prodotto da Tamanaco per Spazio Colavene, è leggero e discreto, con profili spessi solamente 2,8 centimetri.

Progettato per essere ancora più facile da installare, Slim è disponibile in quattro differenti colori (Cromo, Nero, Alluminio spazzolato, Grafite) e adotta vetri temperati di sicurezza spessi 6 millimetri, per garantire la massima stabilità.

Trasparenti o fumè, i cristalli con trattamento easy clean impediscono l’accumulo di calcare, ma la pulizia della doccia è facilitata anche dal sistema di sgancio rapido delle porte, che consente di raggiungere anche gli angoli più nascosti per evitare l’accumulo di sporco.

Il box doccia Slim di Spazio Colavene può essere installato ad angolo o all’interno di una nicchia, con anta scorrevole singola o doppia. Un sistema di regolazione intuitivo consente di agire in autonomia per ottenere una chiusura sempre perfetta.

Alto 200 centimetri, nella versione angolare Slim copre misure che vanno da 70 a 120 centimetri per lato, mentre per l’impiego nelle nicchie i modelli in catalogo vanno da 100 a 180 centimetri.