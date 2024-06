Il legno e calcestruzzo di Pircher, una sola voce per chi costruisce

Due attività unite con vantaggi per chi ha un progetto da realizzare, dal privato all’architetto e alle imprese. Legno e calcestruzzo ma non solo: c’è una vasta gamma completa di prodotti per l’edilizia, sinergie e vantaggi di un unico fornitore e accompagnati dalla consulenza di esperti che da decenni lavorano nell’industria.

Sono questi i binari su cui Pircher corre veloce, azienda che ne ha sintetizzate due, affermate ognuna nel suo settore: una nel legno e l’altra nel cemento. Ora però, le forze sono state unite per ottimizzare le energie.

Ci sono quelli che conoscono Pircher solo per il legno (dal 1928), e ci sono quelli che conoscono Pircher come produttori di canaline in calcestruzzo (dal 1969). In entrambi i settori legno e calcestruzzo, Pircher è riconosciuta leader di mercato, soprattutto per le canaline poiché sono stati i primi in Italia, infatti, a produrle in calcestruzzo, tanto da diventare un marchio di qualità.

Le sinergie

Grazie alla tecnologia e alla spinta innovativa continua, l’azienda da sempre offre qualità eccellente, soluzioni efficaci e sistemi intelligenti. L’innovazione riguarda i materiali, le prestazioni e l’efficienza dei sistemi.

Per Pircher il concetto non riguarda solo i prodotti, ma il costante miglioramento dei servizi al cliente e delle partnership tra questi e i fornitori, oltre a uno scambio di esperienze tra tutti gli attori del mercato.

Con il 2024 l’azienda si presenta con un nuovo logo, che è la punta dell’iceberg di uno sviluppo strategico iniziato un paio di anni fa.

Oggi si propone sul mercato come un unico fornitore, con una gamma completa nei due settori e sfruttando le sinergie di gruppo permettendo così ai clienti di avere un unico interlocutore.

Pircher fornisce prodotti e strumenti per il privato, per il fai-da-te fino al grande progetto nel settore dell’edilizia. La competenza, l’esperienza di quasi un secolo, affidabilità e un ottimo servizio logistico, sono le qualità che Pircher mette a disposizione di architetti, progettisti, artigiani, imprese edili e il retail per fornire in modo puntuale i prodotti ai suoi clienti.

Le soluzioni legno e calcestruzzo

Nel settore del calcestruzzo offre innumerevoli soluzioni: convogliamento, raccolta e trattamento delle acque meteoriche, trattamenti speciali delle acque di scarico prima che siano immesse nuovamente in circolo, accumulo di riserve idriche e inoltre a tutto questo soluzioni custom per applicazioni speciali in calcestruzzo.

Ma non solo: anche complementi per l’edilizia, come bocche di lupo, finestre, canaline in acciaio inox, chiusini e grigliati.

Nel settore dei prodotti in legno offre una gamma comopleta per il fai-da-te e soluzioni di alta qualità per costruire l’esterno in legno: rivestimenti di facciate, terrazze e pavimentazioni (pino impregnato con metodi naturali e innovativi, Organowood, larice alpino e bambù).

Pircher 1 di 3

I tre siti

Pircher opera su due siti produttivi e un centro logistica. Nella sede a Rolo (Reggio-Emilia) si concentrano le aree vendita, acquisti, amministrazione e logistica. Rolo è il polo strategico di Pircher, dove hanno sede le unità nevralgiche del settore legno e cemento.

Per quanto riguarda le unità produttive, nella sede di Villabassa (Bolzano), in Alta Pusteria, l’azienda realizza prodotti in legno. A Gazzuolo, in provincia di Mantova, l’azienda ha la sede produttiva dei prodotti in calcestruzzo, mentre in più punti, in vicinanza dei cantieri e dei clienti, è presente con sei magazzini esterni su tutti il territorio italiano. Per Pircher quindi, fare è condividere.

La passione per il proprio lavoro, l’attenzione per le necessità di chi progetta e costruisce e anche un mondo valoriale che ha al centro la ricerca dell’eccellenza che si trasforma in affidabilità e durata nel tempo, due aspetti fondamentali del concetto di sostenibilità.

di Franco Saro