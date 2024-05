Il Gruppo Made rinnova il cda nel segno della continuità

Tutte confermate anche per il prossimo triennio le cariche del Cda di Made Italia S.p.A. e di Made Distribuzione Srl. Il Gruppo guarda al futuro con fiducia, forte del continuo incremento dei nuovi ingressi e delle scelte orientate alla qualità globale dell’offerta e alla formazione professionale che coinvolge le rivendite aderenti a tutti i livelli.

Tre anni affrontati con il vento in poppa, in un trend di mercato certamente favorevole, ma soprattutto lavorando per gestire al meglio i mesi e gli anni che verranno, che non saranno semplici, ma probabilmente nemmeno così drammatici come vengono previsti da più parti.

Al di là dei risultati commerciali, comunque ottimi, il Gruppo sta registrando una crescita di gradimento davvero considerevole fra gli imprenditori della distribuzione edile nazionale: in un anno e mezzo sono infatti entrate in Gruppo Made 35 nuove rivendite, e il trend non sembra rallentare. Merito della professionalità di tutte le aziende aderenti al Gruppo che con il loro lavoro quotidiano danno lustro al buon nome del marchio Made, ma anche del Cda che opera in stretta collaborazione con la base e che è costantemente impegnato nella definizione delle strategie di un Gruppo che grazie alla qualità dei suoi servizi è sempre più di supporto all’attività di vendita dei suoi aderenti.

Squadra che vince non si tocca, come si dice in questi casi, quindi il recente rinnovo del Consiglio di Amministrazione del Gruppo ha visto la conferma delle cariche sociali anche per il prossimo trienno. Franco Ferrari (Carlo Ferrari & Figlio) mantiene la carica di presidente, mentre i consiglieri sono Giordano Azzini (Bizzo), Gian Mario Blanchet (G.B.Blanchet), Marco Farina (Gini – Made Distribuzione) e Wanda Scaramellini (Scaramellini).

Anche Made Distribuzione ha rinnovato il suo Consiglio di amministrazione. Made Distribuzione, lo rammentiamo, raggruppa i punti vendita diretti di Gruppo Made – a oggi sono cinque – che hanno anche la funzione di banco di prova di tutte le iniziative e i nuovi servizi che il Gruppo mette a punto, a vantaggio di tutti i suoi aderenti. Anche in questo caso parliamo di un triennio di crescita e di sviluppo, premiato con la conferma dell’intero management. Gian Luca Bellini (direttore generale Gruppo Made) mantiere quindi la carica di presidente, mentre i consiglieri sono Riccardo De Gasperin (Digiesse), Paolo Brandani (Edilbru), Laura Caloni (Edilcomes) e Attilio Garavaglia (Garavaglia – Made Distribuzione).

Gruppo Made si appresta quindi ad affrontare con fiducia le sfide del mercato dei prossimi anni, puntando sulla selezione e qualità dell’offerta, sulla formazione professionale e quindi sul continuo processo di crescita di tutte le figure professionali delle rivendite aderenti.