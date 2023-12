Il controletaio per porte a scomparsa di Eurocassonetto

Estetica e funzionalità sono tra le più difficili esigenze da conciliare, ma le porte a scomparsa e scorrevoli riescono a farlo, grazie al loro indiscutibile appeal e alla capacità di risparmiare spazio rispetto alle soluzioni classiche.

Caratteristiche e segni particolari dei prodotti

I pannelli non presentano le comuni pieghe verticali, ma bensì quelle orizzontali, idonee a rendere più rigida e robusta l’intera struttura, senza fastidiosi rigonfiamenti alla camera interna del controtelaio.

La rete elettrosaldata non è saldata e nemmeno aggraffata al pannello, ma spillata con una piccola tolleranza di movimento che consente (in caso di un naturale assestamento della parete in muratura) alla struttura centrale di non subire alcun danno. L’unico elemento a diretto contatto con la malta cementizia è, infatti, la rete elettrosaldata.

La rete è formata da fili longitudinali e trasversali dal diametro di 2 mm; inoltre la rete non ha fili perimetrali di chiusura: le estremità sono formate da “punte libere” in grado di muoversi e meglio uniformarsi nei punti nevralgici e di contatto con la parete.

Nel montante in legno la posa in opera è molto più agevole, è munito di zanche laterali da affogare all’interno della malta cementizia.

Le zanche estraibili inferiori sono poste sotto il controtelaio e sono ottime per l’ancoraggio e l’allineamento al pavimento. Possono essere affogate al cemento o avvitate al pavimento.

Il tappo posteriore presenta un incavo e delle alette laterali per consentire più facilmente l’inserimento del laterizio forato e della malta cementizia e conseguentemente un maggior ancoraggio del controtelaio alla parete in muratura in tutta la sua altezza.

La testata superiore presenta una bordatura liscia per effettuare più facilmente la rasatura dell’intonaco.

Le zanche laterali sono poste sul montante in legno e sul tappo posteriore del controtelaio utili da affogare nella malta cementizia per un ancoraggio più sicuro.

I distanziali vengono utilizzati al momento della posa in opera e servono a mantenere la stessa misura per tutta l’altezza del controtelaio.

Il montante porta spazzolino è parte integrante del controtelaio e si estende per tutta la sua altezza evitando così eventuali distaccamenti dello spazzolino rispetto alla porta.

Il binario in alluminio completamente estraibile in alluminio è una componente totalmente staccabile dal resto del controtelaio. Qualsiasi intervento post-muratura è così effettuabile dall’interno, senza rovinare le pareti.

Il kit carrello da 120 kg di serie presenta 4 cuscinetti a sfera (uno all’interno di ogni ruota) con l’asse in acciaio e le ruote in nylon. Grazie ai cuscinetti la porta scivola silenziosamente e senza alcun attrito.

La guida porta autocentrante si trova all’interno del kit di montaggio. Consente di montare e centrare in poche mosse la porta scorrevole. L’installatore, al tal fine, deve semplicemente preoccuparsi di incastrare l’asola della base della porta scorrevole all’interno del guida porta preventivamente fissato a filo pavimento. Lo stampo è unico per tutti gli spessori (125/105/100/90 mm), a seconda dei casi occorre semplicemente eliminare i bordi già prestampati.