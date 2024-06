I nuovi modelli di Valli: la collezione Lab coniuga estetica a soluzioni progettuali

Valli presenta le maniglie H 427 Arabella e H 428 Lear. I nuovi modelli della collezione Lab coniugano un’estetica essenziale e contemporanea a soluzioni progettuali all’avanguardia che ne valorizzano l’aspetto ergonomico e funzionale.

È un design dalla semplicità immediata, che punta all’essenziale ponendo l’accento sull’aspetto ergonomico del progetto, quello che accomuna le nuove maniglie H 427 Arabella e H 428 Lear, frutto della creatività interna Valli. Entrambi i modelli, infatti, fanno parte della collezione Lab che raggruppa le maniglie concepite e disegnate totalmente in house, all’interno degli atelier e dei laboratori di ricerca e sviluppo aziendali.

Il modello Arabella

H 427 Arabella si distingue per un’evoluzione dei volumi frutto di una ricerca tecnica che mette al centro le performance funzionali. Se infatti la parte frontale della maniglia si caratterizza per un minimalismo geometrico che le conferisce un’eleganza formale discreta, la parte posteriore presenta una bombatura che ne garantisce proprio una presa più comoda e salda. L’estetica pulita e raffinata di H 427 Arabella ne fa un vero e proprio elemento d’arredo estremamente versatile, in grado di adattarsi facilmente a qualsiasi ambiente dal gusto contemporaneo.

Il modello Lear

Per quanto riguarda il modello H 428 Lear, la costante ricerca di soluzioni ergonomicamente avanzate portata avanti da Valli, trova qui espressione nella lieve rastrematura che funge da connessione tra il collo e la leva della maniglia, studiata proprio per agevolarne l’impugnatura. L’effetto estetico è decisamente accattivante, aggiungendo una morbidezza quasi organica alle linee slanciate dell’impugnatura e rendendo la maniglia adatta a contesti diversi sia di gusto tradizionale che più contemporaneo.

Caratterizzati entrambi da una personalità sobria ma di forte impatto, i modelli H 427 Arabella e H 428 Lear esprimono a pieno l’essenza stessa della collezione Lab di Valli, il cui nome evoca la dimensione operativa del brand, proiettata verso il futuro; un’attitudine che si traduce nella ricerca di un costante perfezionamento ergonomico, nell’evoluzione delle tecniche di lavoro, e nella sperimentazione di nuovi approcci e di nuovi materiali.

La famiglia H 427 Arabella e H 428 Lear includono modelli per porta e per finestra. Entrambe le maniglie sono realizzate in zama e disponibili nelle finiture cromo, cromosatinato e neropaco, nella versione con rosetta bassa da 7 mm.