Hörmann a Intralogistica 2025 con chiusure per l’industria e la logistica

Hörmann partecipa a Intralogistica 2025 (Fieramilano Rho, dal 27 al 30 maggio) con le sue soluzioni più efficienti, sicure e sostenibili, per gli ambienti industriali e il comparto logistico (stand K28 L29, Padiglione 10).

«La partecipazione a Intralogistica Italia rappresenta per noi un’occasione strategica per mostrare a un pubblico internazionale la qualità, il grado elevato di innovazione e la versatilità delle nostre soluzioni, una gamma integrata sviluppata per rispondere alle esigenze più complesse del settore e per rendere più efficienti, sicuri e sostenibili gli ambienti industriali del presente e del futuro», afferma Chiara Covi, Responsabile Marketing di Hörmann Italia.

Alla manifestazione l’azienda esporrà un’ampia gamma di soluzioni studiate per ottimizzare i flussi, l’efficienza energetica e la sicurezza nelle aree produttive e logistiche: dalle porte a scorrimento rapido ai portoni sezionali industriali, dalle porte va e vieni ai sistemi di carico-scarico.

Tra i prodotti, spicca la pedana di carico a spondina telescopica HTL2 ISO ad alta coibentazione termica che, in combinazione con un portone sezionale appositamente adattato, garantisce performance energetiche del 55% superiori ai modelli con spondina telescopica non isolati, assicurando così un minor impatto ambientale e notevoli vantaggi in termini di riduzione dei costi.

Soluzione ideale soprattutto per edifici in cui i punti di carico-scarico siano utilizzati in maniera importante (anche otto o nove ore al giorno), HTL2 ISO è dotata di pannelli isolanti mobili da 50 millimetri di spessore, applicati sotto la piattaforma e il labbro di avanzamento, quasi alla stessa altezza del punto di isolamento del pavimento del capannone.

Tecnologia brevettata dall’azienda, questa pedana riduce le dispersioni energetiche attraverso il corpo di fabbrica e garantisce dunque già in posizione di riposo un isolamento termico efficiente. Quando il labbro di avanzamento si aziona, spingendosi verso l’esterno, viene poi trainato un pannello isolante, che permette di minimizzare le dispersioni energetiche anche durante le operazioni di carico-scarico.

Il modello HTL2 ISO è disponibile anche in combinazione con il sistema DOBO (docking before opening) di Hörmann. Grazie a tale tecnologia, l’autocarro può attraccare al punto di carico-scarico a porte chiuse e aprirle solo dopo che il portone sezionale è stato sollevato per il carico o lo scarico. Ciò riduce ulteriormente lo scambio di temperatura e garantisce il mantenimento della catena del freddo.